İl afet ve acil durum müdürlükleri işlemlerine açılacak davalarda taraf belirlenmesi düzenlemesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "il afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davaların valilikler husumetiyle yürütüleceğine" ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünü, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Osmaniye İdare Mahkemesi, idare aleyhine açılan bir davada, 15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemede, "İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür" hükmünün yer aldığı belirtilerek, bu konudaki düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değil, kanunla yapılması gerektiği ifade edildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, düzenlemenin konu bakımından ve yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. İptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, iptali istenen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki düzenlemeyle, il afet ve acil durum müdürlüklerinin işlemlerine karşı açılacak davalardaki tarafların valilikler olarak belirlendiği belirtildi.

Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılabilecek konuların yürütme yetkisine ilişkin hususlarla sınırlandırıldığına işaret edilen kararda, "Bu çerçevede yürütme yetkisi dışında kalan bir konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılması Anayasa gereği mümkün değildir." değerlendirmesine yer verildi.

Davanın tarafının belirlenmesinin yargılama usullerine ilişkin konular olduğu vurgusu yapılan kararda, "Yargılama usullerinin belirlenmesi, yürütme yetkisinin dışında kalmaktadır. Kuralla Anayasa'nın 104. maddesine aykırı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.

(EMK)