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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 08:27
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 08:31
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İktidarın güçlü olduğu Bayburt’ta halk, İmamoğlu’nu suçsuz buldu

CHP lideri Özgür Özel’in “Erken seçim” ve “İmamoğlu’na özgürlük” çağrıları, Bayburt’ta da karşılık buldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İktidarın güçlü olduğu Bayburt’ta halk, İmamoğlu’nu suçsuz buldu

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemleri kapsamında 14 yıl aradan sonra miting düzenlediği Bayburt’ta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamaların seçmende karşılık bulmadığı ortaya çıktı. AKP ve MHP’nin toplamda yüzde 77 oy aldığı kentte yapılan saha araştırmalarına göre, halkın yüzde 52’si suçlamaların asılsız olduğunu düşünüyor.

BirGün'ün haberine göre, 19 Mart 2024’te İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik başlatılan operasyonların ardından Türkiye genelinde birçok kentte eylemler düzenleyen CHP, bu süreçte iktidarın güçlü olduğu illere de yöneldi. CHP lideri Özgür Özel’in “Erken seçim” ve “İmamoğlu’na özgürlük” çağrıları, Bayburt’ta da karşılık buldu.

14 Haziran’da Bayburt’ta gerçekleşen miting, valiliğin şehir merkezini yasaklaması nedeniyle Genç Osman Stadı önünde yapıldı. CHP’li olmayan çok sayıda yurttaşın da katıldığı eylem, dikkat çeken verilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

CHP kaynaklarının aktardığına göre, miting sonrası yapılan saha araştırmasında katılımcıların yüzde 59’u, “CHP’li değilim ama destek vermek için geldim” yanıtını verdi.

Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin yüzde 39, MHP’nin yüzde 38 oy aldığı kentte, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların halk nezdinde inandırıcılığı zayıf kaldı. CHP’nin anketlerine göre, suçlamaların “gerçek olduğuna inananlar” yalnızca yüzde 48’de kalırken, yüzde 52’lik kesim suçlamaların asılsız olduğu görüşünü paylaştı.

Özgür Özel: Türkiye sahipsiz değil, hep beraber kurtaracağız
CHP’NİN BAYBURT MİTİNGİ
Özgür Özel: Türkiye sahipsiz değil, hep beraber kurtaracağız
14 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
chp belgeleri bayburt özgür özel ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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