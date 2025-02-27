İktidardan LGBTİ+ haklarına yeni sınırlamalar

İktidar, geçtiğimiz aylarda 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilân etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere pek çok siyasetçi, LGBTİ+’ları “cinsiyetsizleştirme”, “LGBT propagandası” ve “sapkın, zararlı akımlar” gibi ifadelerle hedef aldı.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif Taslağı gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, 23 Ocak 2025'te Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne dayandırılarak oluşturuldu.

KaosGL.org’un ulaştığı kanun teklifi taslağında, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu’nda LGBTİ+’ları açıkça hedef alan değişiklikler yapılması öngörülüyor.

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Yurt dışı operasyonlarına ceza

Değişiklik teklifleri şöyle:

Taslağa göre; değişiklik yapılması beklenen kanun maddelerinden ilki Türk Medeni Kanunu’nun “cinsiyet değişikliği” başlığını taşıyan 40’ıncı maddesi. Taslağın yasalaşması halinde; 18 olan cinsiyet uyum sürecine başlayabilme yaşı 21 olarak değişecek.

Cinsiyet uyum sürecine başlamak isteyen kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü hastanelerden alınacak resmî sağlık kurulu raporlarıyla, “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olduklarını” belgelemeleri istenecek.

İzin almadan cinsiyet uyum sürecine ilişkin operasyon yapanlar, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Yurt dışında cinsiyet uyum sürecine ilişkin operasyon yapan translar, Türkiye’de cinsiyetlerinin tanınması için başvurduklarında cezai yaptırımla karşılaşacaklar.

“Biyolojik cinsiyet” ifadesinin eklenmesi

Kanun teklifinde değişiklik yapılması öngörülen maddelerden birisi de Türk Ceza Kanunu’nun “Hayasızca Hareketler” başlığını taşıyan 225’inci maddesi.

Taslağın yasalaşması halinde “biyolojik cinsiyet” ifadesi Ceza Kanunu’na eklenecek. LGBTİ+ ifade biçimleri “hayasızlık” olarak nitelendirilecek ve bu ifade biçimlerini görünür kılmak cezalandırılacak.

Taslağın yasalaşması halinde söz konusu maddeye eklenecek hükümler şöyle:

“Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

“Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir.”

Sembolik evlilik seremonilerine ceza

Öte yandan, LGBTİ+ hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri, “biyolojik cinsiyetle aykırı tutum ve davranış” olarak nitelenerek yasal takibe uğrayacak.

LGBTİ+ çiftlerin sembolik nişan ve düğün seremonilerinin de taslağın yasalaşması halinde cezalandırılacak.

Bu düzenlemelerle, transların cinsiyet geçiş süreci daha da zorlaştırılacak, LGBTİ+ hak savunuculuğu yasa dışı olarak görülebilecek ve cezalandırılabilecek.