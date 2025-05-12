İktidardan ‘hukuk devleti’ ve ‘yeni anayasa’ vurgusu

PKK’nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin olarak hükümet ve AKP kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında ‘hukuk devleti’ vurgusu öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise “demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağını” belirtti.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da “Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir,” dedi.

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Tunç’tan ‘hukuk devleti’ vurgusu

“Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız” diyen Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir.”

Uçum: Yeni bir aşamaya geçildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, Türkiye için ‘tarihsel bir yükseliş dönemi’ başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni dönem Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecektir. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir. Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır. Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir.”

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Ala: Mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecek

AKP Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir,” dedi.

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