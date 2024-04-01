İktidara yakın medya yenilgiyi görmezden geldi
İktidara yakın medya kuruluşlarında yorum yapanlar, AKP'nin tarihi yenilgisini gözden kaçırmaya çalıştı. AKP'nin yenilgisine bahane aramaya çalışan bazı yazarlar, sonucu Erdoğan'ın 'irtifa kaybı" bakışı ile anlatmaya çalıştı.
Yeni Yaşam, Birgün, Evrensel, Cumhuriyet gibi gazeteler ise seçim günü yapılan usulsüzlüklere yer verdikleri gibi kazanılan başarının umut verdiğini ifade etti.
AKŞAM
Akşam gazetesi seçim sonucunu Erdoğan'ın ağzından "Milletin kararını tartışmayız" başlığı ile verdi. Gazete yazarlarından Hikmet Genç seçim ile ilgili yazısında;
"Defalarca yalanları ayyuka çıkan ama 'ben yalan konuşmayı bilmiyorum' diyen, tatilleriyle anılan, vaat ettiklerinin yüzde 10'unu bile gerçekleştirmeyen, projelerini hatırlamayan, gördüğü her koltuğa talip olan, 'baba' ve 'abla' dediklerine kelek atan birinden İstanbul'a ve dahi memlekete bir fayda beklenir mi?.."
Ama İstanbullu bütün bu gerçekleri görmesine rağmen Eko'ya bir daha 'evet' dedi.
Ankara'da da durum aynı...
...
Özellikle metropollerdeki yüksek kiralar, enflasyon ve Türkiye genelinde emekliler sonuçları etkiledi.
...
Ama o kesim her şeye rağmen 'tuvalet terliği' dedi, 'odun koysanız' dedi ve partilerine oy verdi.
Neticesine de hep beraber katlanacağız." görüşüne yer verdi.
BİRGÜN
Birgün gazetesi bugün "Adam kaybetti" başlığı ile okuyucu ile buluştu. Birgün yazarı Selçuk Candansayar yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yerel seçimin ilk sonuçları bana göre toplumun yönetme gücünü merkez ve yerel olarak ikiye bölmek zorunda kaldığının kanıtı. Denge denetleme mekanizmalarının yok edildiği bir ortamda merkezi iktidarın gücünü sınırlamak, yereli muhalefete vererek merkezi denetlemek istiyor. İktidar gücünü ikiye bölmesinin asli nedeni ise ne iktidara ne de muhalefete gerçek anlamda güven(e)memesi. Uzun süredir iktidarın toplumun genel yararını gözetmediğinin farkında. Ama iktidarın şiddeti karşısındaki savunmasızlığı ona doğrudan karşı çıkmasını engelliyor. Muhalefete ise hiç güvenmiyor. Güvensizliğinin en temel nedeni de iktidarın hışmından toplumu koruyup, koruyamayacağı kaygısı."
CUMHURİYET
Birinci sayfasını tümüyle seçim sonucuna ayıran Cumhuriyet gazetesi "Tarihi Zafer" manşeti ile çıktı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı köşesinde şu görüşlere yer verdi:
"Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yerel seçimleri salt yerel seçim olarak görmemek gerekir. Ülkeyi, toplumu her açıdan iflasa sürüklemiş bir iktidarın yarattığı durum, milleti isyan ettirmiştir. Sandıkların genel eğilimi, halkın CHP’yi birinci parti konumuna yükseltmekte olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı’nın parçalanmış olmasına rağmen seçmen, sağduyusuyla hareket etmiş ve iktidara kesin bir ders vermek amacıyla en büyük ve güçlü partide CHP’de bütünleşmiştir.
"Bunu görememiş diğer Millet İttifakı partileri belki bundan gerekli dersleri çıkarırlar.
"Basiretsiz liderin yönettiği İYİ Parti’de en büyük değişiklikler gerçekleşeceğe benziyor."
...
EVRENSEL
Gazete bugün seçim sonuçlarını "Halk düzeni bozdu" başlığı ile duyurdu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini de yürüten Hakkı Özdal sonucu şu sözlerle yorumladı:
"En genel değerlendirmeyle, sermaye düzeninin 2002’den beri türlü dalgalanmalarla süren bir sekansı sona ermektedir. Türkiye halkı, özellikle de onun büyükşehirler ve Anadolu kentlerindeki emekçileri, tüm devlet güçleriyle yürütülen ağır propagandaya rağmen gidişatı değiştirecek bir sonucu ortaya çıkarttı. Bundan sonrası, ‘yeni dönem’ ve ‘yeni aktörler’ ile toplumun ve emekçilerin genel çıkarlarının ilişkisini belirleyecek doğrudan mücadelelerin gücüne ve direncine bağlı olacak. Türkiye’nin emekçileri için de yeni bir dönem başladığı söylenebilir."
HÜRRİYET
Gazete yazarlarından Abdülkadir Selvi yazısında "Seçim sonuçları üzerinden erken seçim tartışmasını başlatmak sandıktan çıkan sonucu yanlış değerlendirmek olur. Erken seçim için ya Meclis’te 360 milletvekili ile karar alacaksınız ya da cumhurbaşkanı seçimlere götürecek. Bunun dışında başka bir yol yoktur" görüşünü savundu.
Gazete yazarlarından Ahmet Hakan ise AKP'nin yenilgisini, 'Erdoğan'ın aday olmaması' ile açıklamaya çalıştı:
"AKP’ye oy vermeyen seçmenin duygusu şöyle gelişti:
“Nasıl olsa Erdoğan oylanmıyor, nasıl olsa Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı devam ediyor, nasıl olsa Erdoğan açısından bir sorun yok. O zaman uyarımızı yapabiliriz.”
KARAR
Karar gazetesi 31 Mart 2024 seçimlerini, "Yerel seçim sandığından tarihi sonuç çıktı. AK Parti ağır bir yenilgi alırken CHP, Özel yönetiminde 25 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Kalelerini kaybeden Cumhur İttifakı büyük oy kaybı yaşadı. İstanbul ve Ankara’da İmamoğlu ile Yavaş’ın oy oranı yüzde 50’nin üstüne çıktı. İktidar bloğunun erimesinde ekonomideki büyük kriz, hayat pahalılığı ile İsrail’le ticaret ayıbı etkili oldu" diyerek yorumladı
MİLLİYET
Gazete seçim sonucunu "Sandığın Mesajları" başlıklı yazı ile yorumladı. Gazete yazarlarından Özay Şendir seçim sonrası döneme ilişkin beklentilerini, "Ekonomik istikrar programı devam edecek, burada bir şüphe yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi 4 yıl seçimsiz geçecek zamanı planlayacak, nisandan itibaren diplomasiye yoğunlaşacak, bugünden itibaren 2028 seçimleri için çalışmaya başlayacaktır. Erdoğan, halkın verdiği mesajları okuyabilen bir lider, bu kadar seçimi kazanmasının da sebebi bu. Bundan sonrasının etkilerini birlikte göreceğiz..." sözleri ile dile getirdi.
SABAH
Gazete AKP'nin yenilgisini görünmez kılan bir şekilde, "Demokrasi kazandı" manşeti ile yayınlandı. Gazetenin yazarlarından Hilal Kaplan da yenilgiyi görmezden gelerek "Peki şimdi ne olacak? Önemli olan seçmenin verdiği mesajı almak ve gereğini yapmaktır. Seçmeni aşağılamak, CHP ahlakıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yerel seçimleri veya 7 Haziran genel seçimlerinden hep gereken sonuçları çıkardı ve gereğini yaptı. Uyarı niteliğindeki bu seçimlerden de gereken sonuçları çıkartıp gereğini yapacaktır. Olanda hayır vardır" yorumunu yaptı.
YENİ ŞAFAK
Gazete bugün ikili manşet ile çıktı ve "Seçmenden AK Parti'ye mesaj" ve "31 Mart bizim için dönüm noktası" başlıklarına yer verdi. Gazete yazarları seçim ile ilgili bir değerlendirme yapmadı.
SÖZCÜ
"Sandıkta devrim" manşeti ile çıkan Sözcü gazetesi CHP lideri Özgür Özel için de "2. Karaoğlan" benzetmesi yaptı. Gazete yazarlarından Necati Doğru seçim sonucunu şu sözlerle değerlendirdi:
(...)
"Şöyle anlatılıyordu: Ne yapar yapar! Tayyip Bey, her seçimi yine kazanır! Kendi seçmeni için böyle bir büyüklenme ve muhalefet seçmeni için ise korku, çaresizlik, teslimiyet üretilmişti. Bu efsane sandıkta pişen halk öfkesi altında eridi. Kent insanının ruhunu derinden yaraladı. Halkı yaşadığı kentinin pazarında tane hesabı yapmaya ve marketlerinde çöp kutularında çürük ürün aramaya mahkum etti. Emeklilik sistemini iflas ettirdi. Emekliler perişan oldu. Emekli olmayıp da çalışanların aylık geliri, aylık harcamalarının yarısını bile karşılamaz hale geldi. Kendi zenginini yarattı ve onları koruyup kolladı.
Halkın tokadı ağır oldu.
İktidar keybetti
Efsane çöküşe geçti
Korku kaybetti
Umut kazandı
Seçimin özeti budur"
...
YENİÇAĞ
"Siyasette kartlar yeniden karılacak" başlığı ile okurla buluşan gazetenin yazarlarından Arslan Bulut "AKP’ye, “Yeniden Refah” muhtırası!" başlıklı yazısında şu görüşe yer verdi:
(...)
"Son tahlilde, 2024 yerel seçimlerinin en başarılı partisi oylarını yüzde 9 artıran CHP’dir. Tabii CHP’nin başarısında, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte İstanbul’daki ilçe adayları, özellikle kadın adayların da payı var.
"Yüzde 4.4 oy alarak, AKP’ye oy kaybettiren Yeniden Refah Partisi seçimin belirleyici partisi oldu. Bunda, Fatih Erbakan’ın İslami söylemlerde daha radikal olmakla birlikte samimi bulunması, ayrıca uzun süredir takip ettiği yolun, babası Necmettin Erbakan’ın çizgisinin devamı gibi görülmesi sağladı. Anlaşılıyor ki, “Tayyip Erdoğan’ın alternatifi Fatih Erbakan’dır” diyerek yola devam edecekler.
"Seçimden önceki sohbetlerde “Yolsuzluklardan rahatsız olan samimi İslamcılar, AKP’den uzaklaşıyor” yorumlarını dinlemiştim... Sonuçlar bu görüşü doğruladı."
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YENİ YAŞAM
Gazete Kürt illerinde 'taşımalı seçmen' ile yapılan seçime rağmen DEM Parti'nin başarısını öne çıkardı. "Halkların zaferi" manşeti ile yayınlanan gazetede seçim değerlendirmeleri "Savaşın Hezimeti" ve "Taşımalı kayyıma Kurdi tokat" başlıklı yazılarda ele alındı.