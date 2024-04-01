İktidara yakın medya yenilgiyi görmezden geldi

AKŞAM

Akşam gazetesi seçim sonucunu Erdoğan'ın ağzından "Milletin kararını tartışmayız" başlığı ile verdi. Gazete yazarlarından Hikmet Genç seçim ile ilgili yazısında;

"Defalarca yalanları ayyuka çıkan ama 'ben yalan konuşmayı bilmiyorum' diyen, tatilleriyle anılan, vaat ettiklerinin yüzde 10'unu bile gerçekleştirmeyen, projelerini hatırlamayan, gördüğü her koltuğa talip olan, 'baba' ve 'abla' dediklerine kelek atan birinden İstanbul'a ve dahi memlekete bir fayda beklenir mi?.."

Ama İstanbullu bütün bu gerçekleri görmesine rağmen Eko'ya bir daha 'evet' dedi.

Ankara'da da durum aynı...

...

Özellikle metropollerdeki yüksek kiralar, enflasyon ve Türkiye genelinde emekliler sonuçları etkiledi.

...

Ama o kesim her şeye rağmen 'tuvalet terliği' dedi, 'odun koysanız' dedi ve partilerine oy verdi.

Neticesine de hep beraber katlanacağız." görüşüne yer verdi.

devamı için tıklayınız