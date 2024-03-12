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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 12:20
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İktidara yakın BETİMAR, İmamoğlu'nu önde buldu

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İstanbul'da yaptıkları yerel seçim anketinde Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Kurum'dan 2-2,5 puan önde olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İktidara yakın BETİMAR, İmamoğlu'nu önde buldu

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuca en yakın tahminde bulunan, iktidara yakın araştırma şirketi BETİMAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, son saha çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 

TGRT Haber’de konuşan Duman, İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP- MHP adayı Murat Kurum arasındaki farkın 2-2,5 puan olduğunu söyledi. 

İmamoğlu'nun Kurum'dan önde olduğunu belirten Duman, "Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" dedi.

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DEM Parti’nin aday çıkarmadığı bölgelerde DEM Parti seçmeninin ağırlıkla İmamoğlu'na yöneldiğini söyleyen Duman, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy potansiyelinin düşük olduğunu ifade etti:

"Özellikle İstanbul noktasında DEM Parti’nin güçlü olduğu yerlerde aday göstermemesi ve seçmeninde İmamoğlu’na oy verme eğilimi oluşturuyor. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş’ın yüzde 3’lük oyu, Yeniden Refah Partisi’nin ise yüzde 3,5 potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti’nin adayı ise yüzde 1 civarında."

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(RT)

İBB Ekrem İmamoğlu murat kurum BETİMAR Araştırma Başkanı Gürkan Duman anket
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