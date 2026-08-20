TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.08.2026 09:03 20 Tebax 2026 09:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.08.2026 09:12 20 Tebax 2026 09:12
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îkra Avciya ku ji bo tûndkariya li dijî jinan porê xwe hûnandibû ji kar hat derxistin

Perestar Îkra Avci ku li Kocaeliya dixebitî, bi hinceta tevlî hevgirtina “hûnandina poran” bûye dihat dadgehkirin. Avciyê li dadgehê beraat kir. Lêbelê Avciyê ragihand ku ew ji ber heman parvekirinê ji fermanberiya dewletê hatiye derxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Îkra Avciya ku ji bo tûndkariya li dijî jinan porê xwe hûnandibû ji kar hat derxistin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Rojavayê jinekê Kurd, piştî hat kuştin keziyê wê yê hûnandî ji aliyê endamekî komek çekdar ve hatibû birîn. Perestar Îkra Avciya ku li Kocaeliyê dixebitî jî bi hûnandina porê li dijî vê yekê bertek nîşan dabû. 

Piştî vê çalakiyê doz li Îkra Avciyê hatibû vekirin û piştre dadgehê biryara beraetê da. Avciyê di 19ê Tebaxê de li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku ew ji fermanberiya dewletê hatiye derxistin.

Birîna kezî: Beden, bîr û şerê psîkolojîk
Birîna kezî: Beden, bîr û şerê psîkolojîk
27 Çile 2026

Îkra Avcıyê li ser hesabê xwe ê Facebookê ev peyam parve kir:

EZ JI PÎŞEYA XWE YA PERESTARİYÊ HATIM DERXISTIN

"Ez li hemberî kuştina jinekê bêdeng nemam. Ji bo ku ez bertekê nîşanî kuştina jinan û tundiyê bidim, min porê xwe hûnand. Berdêla wê jî ji bo min bû pîşeya min. Heqê min heram be..."

Daxuyaniya Avciyê di demeke kurt de ji aliyê gelek saziyên nûçeyan ve hat belavkirin û dosye ji nû ve ket rojeva raya giştî.

Meclisa Jinan a DEM Partiyê û Cîgirê Serokê Koma DEM Partiyê Sezaî Temellî, di hesabên xwe yên medyaya civakî de peyamên şermezarkirinê ji bo biryara jikarderxistina Avcıyê parve kirin.

Amedspor û serokê wê bi hinceta hûnandina kezî sewqî PFDKê hatin kirin
Amedspor û serokê wê bi hinceta hûnandina kezî sewqî PFDKê hatin kirin
28 Çile 2026

Çi bûbû?

Di dema êrişên komên çekdar ên girêdayî Birêvebiriya Şamê yên li Rojavayê de, endamekî komeke çekdar Ramî Yûsif Deheş (Ramî Haşimî) keziya şervaneke jin a ku canê xwe ji dest dabû jêkiribû.

Ramî Yûsif Deheş vîdeoya vê yekê belav kiribû û ev bûyerê di nava raya giştî de bû sedema nîşandana nerazîbûneke mezin.

Piştî vê yekê jinan li ser medyaya civakî porên xwe hûnabûn û kampanyayeke piştgiriyê dabû destpêkirin. Ji siyasetmedaran heta rojnamegeran, ji hunermendan heta xebatkarên tenduristiyê gelek kesan piştgirî dabû kampanyayê.

Îkra Avciya ku li nexweşxaneyeke Kocaeliyê dixebitî, piştî posta xwe ya piştgiriyê li ser medyaya civakî bûbû hedefa nijadperestên Tirk. Ew pişt re bi îdiaya "propagandaya rêxistinê" hatibû desteserkirin.

Birêvebiriya Tenduristiyê ya Bajarê Kocaeliyê ragihandibû ku li ser Îlra Avciyê him lêpirsîna edlî him jî ya îdarî hatiye destpêkirin.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hemşire İkra Avcı kezî hûnandina keziyan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê