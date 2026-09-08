Îkra Avciya ku ji bo tûndkariya li dijî jinan porê xwe hûnandibû ji fermanberiyê hat derxistin

Li Rojavayê jinekê Kurd, piştî hat kuştin keziyê wê yê hûnandî ji aliyê endamekî komek çekdar ve hatibû birîn. Perestar Îkra Avciya ku li Kocaeliyê dixebitî jî bi hûnandina porê xwe li dijî vê yekê bertek nîşan dabû.
Îkra Avciyê bi rêya hesabê xwe yê medyaya civakî da zanîn ku ew piştî biryara Lijneya Bilind a Dîsîplînê ya Wezareta Tenduristiyê ji erkê xwe hatiye derxistin.
Avciyê metna biryarê parve kir û got:
"Min hêvî dikir ku ev biryara şaş were betalkirin. Îro ji min re hat ragihandin ku ji karê memûriyetê hatime derxistin."
Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, dosyeya ku ji aliyê Birêvebiriya Giştî ya Xizmetên Kargêriyê ya Wezareta Tenduristiyê ve li ser serlêdana Birêvebiriya Tenduristiyê ya Kocaeliyê hatibû amadekirin, li Lijneya Bilind a Dîsîplînê ya Wezaretê gihîşt biryara dawî.
Li gorî biryara ku li civîna 19ê Tebaxa 2026an hatiye girtin, çalakiya Avciyê di çarçoveya xala 125an a Qanûna Karmendên Sîvîl a Hejmar 657 de hatiye nirxandin.
Lijneyê doz bi angaşta hûnandina keziyê ango ji ber "têkbirina aramî û rêziknameya xebata saziyan a ji bo armancên îdeolojîk an siyasî" bi cezayê "derxistina ji karê xizmeta sîvîl" bi dawî kir. Di agahdarnameyê de hat destnîşankirin ku Avci dikare li dijî vê biryarê serî li dadgeha kargêriyê bide.
Çi bûbû?
Di dema êrişên komên çekdar ên girêdayî Birêvebiriya Şamê yên li Rojavayê de, endamekî komeke çekdar Ramî Yûsif Deheş (Ramî Haşimî) keziya şervaneke jin a ku canê xwe ji dest dabû jêkiribû.
Ramî Yûsif Deheş vîdeoya vê yekê belav kiribû û ev bûyerê di nava raya giştî de bû sedema nîşandana nerazîbûneke mezin.
Piştî vê yekê jinan li ser medyaya civakî porên xwe hûnabûn û kampanyayeke piştgiriyê dabû destpêkirin. Ji siyasetmedaran heta rojnamegeran, ji hunermendan heta xebatkarên tenduristiyê gelek kesan piştgirî dabû kampanyayê.
Îkra Avciya ku li nexweşxaneyeke Kocaeliyê dixebitî, piştî posta xwe ya piştgiriyê li ser medyaya civakî bûbû hedefa nijadperestên Tirk. Ew pişt re bi îdiaya "propagandaya rêxistinê" hatibû desteserkirin.
Birêvebiriya Tenduristiyê ya Bajarê Kocaeliyê ragihandibû ku li ser Îlra Avciyê him lêpirsîna edlî him jî ya îdarî hatiye destpêkirin.