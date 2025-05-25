İklim krizi yedi kıtada insan haklarını tehdit ediyor

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı “2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu” raporunda, iklim krizinin dünya genelinde insan hakları üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Rapora göre, yedi kıtada 150 ülke iklim kaynaklı adaletsizliklerden doğrudan etkilenirken, iklim değişikliğiyle birlikte yoksulluk, çatışma ve siyasi baskıdan oluşan “zehirli karışım” 2024 yılında tahminen 110 milyon insanı yerinden etti.

2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu ” raporunun temalarından biri de iklim kaynaklı adaletsizliklerdi. Raporda iklim krizi, üretilmiş yoksulluk, çatışma ve siyasi baskıdan oluşan zehirli karışımın 2024’te tahmini 110 milyon kişiyi yerinden ettiği belirtilerek, devletlerin yükümlülüklerini ve verdikleri sözleri tutmakta büyük oranda başarısız olduğu vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü’nün yedi kıtada 150 ülkeyi değerlendirdiği “” raporunun temalarından biri de iklim kaynaklı adaletsizliklerdi. Raporda iklim krizi, üretilmiş yoksulluk, çatışma ve siyasi baskıdan oluşan zehirli karışımın 2024’te tahmini 110 milyon kişiyi yerinden ettiği belirtilerek, devletlerin yükümlülüklerini ve verdikleri sözleri tutmakta büyük oranda başarısız olduğu vurgulandı.

Afrika

Sudan, iklim ve çatışma kaynaklı dünyanın en büyük yerinden edilme krizini yaşadı.

Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Kamerun gibi ülkelerde seller yüzlerce ölüme yol açtı.

Kuraklık ve aşırı yağış Somali gibi ülkelerde ekonomik çöküşe neden oldu.

Bazı ülkeler fon bulabilmek için borçlanmaya zorlandı; Namibya ve Fildişi Sahili büyük yatırım aldı.

Senegal’de çevre riskleri nedeniyle madencilik faaliyetleri askıya alındı.

Amerika Kıtası

Amazon yağmur ormanları yangınlarla büyük ölçüde tahrip oldu.

ABD ve Kanada gibi yüksek gelirli ülkeler fosil yakıt bağımlılığını sürdürdü.

Brezilya’da seller 2,3 milyon kişiyi etkiledi, 600 bin kişi yerinden oldu.

Yangınlar Arjantin’den Ekvador’a kadar pek çok ülkeyi sardı.

Asya-Pasifik

Hindistan, Pakistan, Nepal gibi ülkelerde sel ve heyelanlar yüzlerce can aldı.

Delhi’de hava kirliliği rekor kırdı.

Çin’de yenilenebilir enerji kullanımı arttı ama dış ülkelerde kömür projeleri sürdü.

Vietnam, Endonezya, Kamboçya gibi ülkelerde çevre savunucuları baskı ve hapisle karşılaştı.

Avrupa ve Orta Asya

Yunanistan ve Portekiz’de sıcak hava dalgaları ölümlere neden oldu.

Türkiye’nin iklim politikaları “kritik ölçüde yetersiz” olarak değerlendirildi.

Hollanda, Norveç ve Belçika gibi ülkeler fosil yatırımlara devam etti.

AİHM, İsviçre’nin yetersiz politikalarının insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Irak ve Ürdün su kriziyle karşı karşıya.

Kuveyt, Bahreyn, BAE ve Suudi Arabistan fosil yakıt üretimini artırma planlarını sürdürdü.

BM COP28 iklim zirvesine ev sahipliği yapan BAE’nin aynı zamanda petrol anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı.

Raporda;

En çok karbon salımı yapan ülkelerin, düşük gelirli ve en çok zarar gören ülkelere sadece cüzi yardımda bulunduğu,

Şirketlerin çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerinden yetersiz düzenlemeler sayesinde sıyrıldığı,

Aktivistlerin ve sivil toplumun taleplerinin ise çoğunlukla görmezden gelindiği belirtildi.

Öte yandan, AB’nin büyük şirketleri insan hakları ve iklimle ilgili sorumluluk altına sokan “Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönergesi”, rapora göre umut veren ender adımlardan biri oldu.

Sonuç

Uluslararası Af Örgütü, devletlerin 2024 itibariyle iklim konusunda verdikleri sözlerin büyük çoğunluğunu yerine getirmediğini, tersine fosil yakıta bağımlılığı artıran politikalar izlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Rapora göre iklim krizi artık yalnızca çevresel değil, temel bir insan hakları meselesi. Gerekli adımlar atılmazsa, 2025 ve sonrasında dünya daha derin insani ve ekolojik krizlerle karşı karşıya kalacak.

(EMK)