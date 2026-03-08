İklim krizi on milyonlarca çobanı işsiz bırakabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), meraların ve çobanların sürdürülebilir gıda üretimi, ekosistemlerin korunması ve iklim krizine uyumda oynadığı hayati rol nedeniyle 2026’yı “Mera ve Çobanlar Yılı” ilân etti.

Meralar, çayır ve savanlardan çöller ve dağlık alanlara kadar uzanarak dünya kara yüzeyinin yaklaşık yarısını kaplıyor. Bu alanlar karbon depolama, su düzenleme ve ekosistem ile kültürel mirasın korunması gibi önemli işlevler görüyor.

Ancak kuraklık, sel, toprak bozulması, hayvan hastalıkları ve farklı arazi kullanımı gibi faktörler, çobanların hayvanlarını otlatmasını zorlaştırıyor ve yaşam biçimlerini tehdit ediyor.

Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nün çalışmasına göre iklim krizi, dünya genelinde mera alanlarını ciddi şekilde azaltarak hayvancılık faaliyetlerini tehlikeye atıyor.

Araştırmaya göre, bazı bölgelerde mera alanları artsa da dünya genelinde otlatma için uygun alanların yüzde 36 ila 50’si 2100’e kadar elverişsiz hâle gelecek. Bu durum, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 1,4 milyar ila 1,6 milyar azalmasına ve milyonlarca kişinin geçim kaynağını kaybetmesine neden olacak.