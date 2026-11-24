Küresel salımların yüzde 48’inden dünyanın en zengin yüzde 10’u sorumlu. Peki, nedenleri ve sonuçları eşit dağılmayan iklim krizi çocuklara okullarda nasıl anlatılıyor? Çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi için kamu kurumlarına hangi sorumluluklar düşüyor?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) ardından iklim krizini eğitim hakkı ve iklim adaleti perspektifinden ele alan üç çalışma yayımladı.

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülen “Dünya Dersi: İklim Adaleti Perspektifinden Eğitim Projesi” kapsamında hazırlanan çalışmalar, Türkiye’de iklim eğitiminin mevcut durumunu, eğitim politikalarındaki eksiklikleri ve çocukların çözüm süreçlerine katılımını sağlayan uygulamaları ele alıyor.

İklim krizinin sorumluluğu çocuklara yüklenmemeli

“İklim Eğitiminin Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri” başlıklı rapor, iklim eğitiminin yalnızca geri dönüşüm ve bireysel tüketim alışkanlıkları üzerinden ele alınmasının yaratabileceği risklere dikkat çekiyor.

Bu yaklaşım, devletlerin ve şirketlerin sorumluluklarının göz ardı edilmesine, dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların ise kendi kontrolleri dışındaki sorunlardan sorumlu tutulmasına yol açabiliyor.

ERG, iklim eğitiminin krizin yapısal nedenlerini, toplumsal eşitsizlikleri ve kolektif sorumluluğu kapsaması gerektiğini vurguluyor.

Raporda, aşırı sıcaklar, su kıtlığı ve iklimle bağlantılı afetler karşısında okulların altyapılarının güçlendirilmesinin, güvenli öğrenme ortamlarının oluşturulmasının ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin devletlerin yükümlülükleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kuraklık, yoksulluk, çocuk yaşta evlilik: İklim krizi kız çocuklarını nasıl etkiliyor?

Seçmeli dersler eşit erişimi sınırlıyor

Rapora göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde sürdürülebilirlik okuryazarlığına yer verilmesine karşın ortaokul ve liselerde iklim konulu derslerin seçmeli olması, tüm çocukların bu alanda eşit ve sürekli eğitim almasını sınırlıyor.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 verilerine göre Türkiye’deki öğrencilerin çevre bilimi puanı 494. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması ise 480.

Öğrenciler, çevresel eylemlere katılma ve kolektif eylemin önemini benimseme konusunda da güçlü bir eğilim gösteriyor.

ERG, bu potansiyelin bilimsel verileri analiz etme, eleştirel düşünme ve yanlış bilgiyi ayırt etme becerileriyle desteklenmesini öneriyor.

Öğretmenlerin de desteğe ihtiyacı var

Raporda, öğretmenlere iklim eğitimi konusunda sürekli ve okul temelli destek sunulmasının önemine değiniliyor. Öğretmenlerin iklim kaygısını yönetme ve tartışmalı konuları sınıfta ele alma becerilerinin desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

İklim eğitimi politikalarının izlenebilmesi için ise şu konularda ayrıştırılmış ve kamuya açık verilere ihtiyaç duyuluyor:

İklim konulu seçmeli derslerin hangi okullarda açıldığı,

Bu derslere kaç öğrencinin katıldığı,

Öğretmenlerin branş dağılımı,

Okul binalarının iklim risklerine karşı dayanıklılığı.

İklim krizinin görünmeyen yüzü: Yoksulluk ve çocuk işçiliği

Okul takvimi iklim koşullarına uygun mu?

ERG’nin “Okulun İklim Kriziyle Ne İlgisi Var?” başlıklı interaktif veri çalışması, iklim ve eğitim politikalarını birlikte değerlendirmeyi amaçlıyor.

Dünyada ve Türkiye’de artan sıcaklıkları ve iklim risklerinin coğrafi dağılımını eğitim verileriyle buluşturan çalışma, sınav tarihlerini, öğretim programlarını, okul takvimini ve çocukların iyi olma hâlini iklim koşulları açısından inceliyor.

Çalışmada ayrıca iklim krizinin eğitime etkilerinin sınıf, okul, ilçe ve il düzeyinde izlenebilmesi için bir gösterge seti sunuluyor. Mevcut verilerin hangi soruları yanıtlayabildiği ve hangi alanlarda veri eksikliği bulunduğu ortaya konuyor.

Çocuklar iklim krizine karşı çözüm üretiyor

İklim eğitiminin sınıfta bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadığını gösteren örnekler de var.

ERG, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, öğretmen topluluklarının ve gençlik inisiyatiflerinin çalışmalarından oluşan 29 iyi örneği “Sınıftan Yeryüzüne: İklim Eğitiminden İyi Örnekler Seçkisi” başlığıyla bir araya getirdi.

Seçkide öne çıkan uygulamalardan bazıları şöyle:

Çorlu’da iklime uyumlu oyun alanı: Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi’nin PETEKOPARK çalışmasında çocuklar, sıcak hava ile gölgesiz oyun alanları arasındaki ilişkiyi gözlemleyip ölçtü. Elde ettikleri verilerden hareketle iklim krizine uyum sağlayan bir oyun alanı modeli geliştirdiler.

Kozan’da okul bir ekokampüse dönüştü: Kozan Fen Lisesi’nde güneş enerjisi üretimi, yağmur ve klima sularının yeniden kullanımı ve kompost çalışmalarıyla okul, bir iklim öğrenme alanına dönüştürüldü.

Yemekhanelerde haftada 360 litre su tasarrufu: Özel SANKO Okulları’nın “Suyun İzinde” çalışmasında öğrenciler, yemekhanelerde tüketilmeden bırakılan suyu ölçerek dört yemekhanede haftada toplam 360 litre suyun boşa gitmesini önledi.

Antalya’da çocuk hakları ve çevre hakkı: Kız Çocuklarına Destek Derneği’nin “Keşfet Antalya” projesinde çocuk hakları ile çevre hakkı arasındaki ilişki, kentteki park ve orman alanlarında oluşturulan öğrenme rotalarıyla ele alındı.

Köy okullarında doğa temelli eğitim: Köy Okulları Değişim Ağı Derneği’nin (KODA), öğretmenlerin doğayı öğrenme süreçlerine dahil etmelerini destekleyen Doğa Temelli Eğitim Programı, bugüne kadar binden fazla öğretmene ve 10 binden fazla öğrenciye ulaştı.

(NÖ)