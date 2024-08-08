İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor

İklim krizi, kömür, petrol ve doğal gazın yakılması küresel ölçekte gece sıcaklıklarının artmasına neden oluyor.

Climate Central tarafından yapılan yeni bir analiz, dünya genelinde gece ısınmasında tehlikeli bir artışa dikkat çekiyor.

Yılda yaklaşık 2,4 milyar insan, iklim krizi nedeniyle minimum sıcaklıkların 25°C'nin üzerinde olduğu en az iki hafta daha yaşıyor. Bu durum, uyku kaybı ve sağlık sorunlarına yol açarak halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturuyor.

İklim krizi, fosil yakıtların yakılması ve ormansızlaşma gibi insan faaliyetleri nedeniyle gece sıcaklıklarının gündüz sıcaklıklarından daha hızlı artmasına neden oluyor.

Analize göre, 1,3 milyardan fazla insan, iklim krizi nedeniyle gece sıcaklıklarının 20°C'yi aştığı yılda en az 2 hafta daha yaşamış durumda.

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Sağlığa etkileri

Yüksek gece sıcaklıkları, vücudun soğumasını ve gündüz sıcağından kurtulmasını engelleyerek felç, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve ölüm riskini artırıyor. Aynı zamanda, uyku kalitesi ve süresini düşürerek fiziksel ve zihinsel sağlık, bilişsel işlevsellik ve çocukların beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor.

Kısa ve kalitesiz uyku, beklenen yaşam süresini kısaltabilir ve kaza ve yaralanma risklerini artırabilir.

Sıcak geceler, bebekler, yaşlılar ve hamile kadınlar gibi daha hassas gruplar üzerinde de orantısız etkilere sahip. Barınma imkânı olmayanlar, yerinden edilmiş insanlar, mülteci kamplarında ve çatışma bölgelerinde yaşayanlar için geceleri iklimin neden olduğu aşırı sıcaklar, zaten güvencesiz ve tehlikeli olan yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Bu kişiler, derme çatma çadırlarda veya ısıyı hapseden yapılarda uyumak zorunda kalıyor.

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Uyarılar

Bu bulgular, fosil yakıtların neden olduğu iklim krizinin dünya çapında rekor kıran sıcak hava dalgalarıyla birlikte daha aşırı hale geldiğini gösteriyor.

Haziran 2024, küresel sıcaklıkların 1850 yılına göre 1,5°C daha yüksek olduğu 11 ayın ardından sanayi öncesi seviyelerin 1,6°C üzerine çıkarak üst üste en sıcak on üçüncü ay olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında ise bir hafta içinde iki kez rekor kırılarak 120 bin yılı aşkın bir süredir dünyanın en sıcak günü yaşandı.

Climate Central İklim Etkileri Araştırma Görevlisi Michelle Young, "Analizimiz, Endonezya'dan Irak'a ve İtalya'ya, iklim krizinin gece sıcaklıklarının artmasına yol açtığını ve son on yılda iklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insanın yılda en az 2 hafta daha 25°C'nin üzerinde geceler yaşadığını gösteriyor. Bu bulgular, ısınan bir dünyanın insan üzerindeki etkilerini bir kez daha hatırlatıyor. 2024 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı düşünüldüğünde, küresel sıcaklıkların daha da artmasını önlemek için petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasını durdurmak ve ormanları korumak hiç bu kadar önemli olmamıştı," dedi. (TY)