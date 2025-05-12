İklim krizi, muzun geleceğini tehdit ediyor

İklim krizi, dünya genelinde en çok tüketilen meyve olan muzun geleceğini tehdit ediyor.

Yeni bir araştırmaya göre, Latin Amerika ve Karayipler’de muz yetiştirilen alanların yaklaşık üçte ikisi, 2080 yılına kadar bu tarıma elverişsiz hale gelebilir.

Christian Aid tarafından yayımlanan “Going Bananas: How Climate Change Threatens the World’s Favourite Fruit” (İklim Değişikliği Dünyanın En Sevilen Meyvesini Nasıl Tehdit Ediyor?) başlıklı rapor, artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve iklim kaynaklı zararlıların Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya gibi muz üreticisi ülkelerde verimi düşürdüğünü ve kırsal toplulukların geçim kaynaklarını ağır biçimde etkilediğini ortaya koyuyor.

Muz; buğday, pirinç ve mısırın ardından dünyanın en önemli dördüncü gıda ürünü konumunda. Dünya genelinde üretilen muzların yaklaşık yüzde 80’i yerel tüketim için yetiştiriliyor; 400 milyondan fazla insan günlük kalori ihtiyacının yüzde 15 ila yüzde 27’sini muzdan karşılıyor.

Kırılgan bölgelerde üretim

Küresel muz ihracatının yaklaşık yüzde 80’i Latin Amerika ve Karayipler’den sağlanıyor. Ancak bu bölge, aşırı hava olayları ve yavaş ilerleyen iklim felaketlerine karşı en kırılgan bölgelerden biri.

İklim krizi yalnızca muz üretimini değil, bu ürüne bağımlı toplulukların geçim kaynaklarını da tehdit ediyor. Üstelik bu topluluklar, küresel ısıtmayı körükleyen sera gazı salımlarına en az neden olanlar arasında yer alıyor.

Guatemala’da muz üreticiliği yapan 53 yaşındaki Aurelia Pop Xo, yaşadıklarını Christian Aid’e şöyle aktardı: “İklim değişikliği mahsullerimizi öldürüyor. Bu da gelirimizin olmaması demek, çünkü satacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Plantasyonum ölüyor.”

Raporda, fırtınaların muz bitkisinin yapraklarını parçalayarak fotosentez sürecini ciddi şekilde zorlaştırdığına da dikkat çekildi ve özellikle "kara yaprak mantarı" gibi hastalıkların, bitkinin fotosentez yapma kapasitesini yüzde 80'e kadar azaltabileceği ifade edildi.

Finansman

Raporda ayrıca, artan sıcaklıklar ve değişen yağış rejimlerinin, toprak kökenli başka mantar türlerinin yayılmasına yol açarak tarım alanlarını ciddi biçimde tahrip edebileceği bilgisine de yer verildi.

Christian Aid ise iklim krizinden en fazla sorumlu olan zengin ülkeleri, fosil yakıt kullanımını acilen sonlandırmaya ve iklim krizine uyum sağlamak zorunda kalan topluluklara verdikleri finansman sözlerini yerine getirmeye çağırdı.

Christian Aid’in politika ve kampanyalar direktörü Osai Ojigho, şu uyarıyı yaptı:

“Muz yalnızca dünyanın en sevilen meyvesi değil, aynı zamanda milyonlarca insan için temel bir gıda kaynağı. Bu hayati ürünün iklim krizi karşısında ne denli tehlike altında olduğunun farkına varmalıyız. İklim krizine katkısı olmayan insanların yaşamları ve geçim kaynakları halihazırda tehdit altında.”

(TY)