İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 15:20
2 dk Okuma

İklim krizi, kahve keyfinizi de tehdit ediyor

Sıcaklığın artması ve yağış rejiminin değişmesiyle kahve tarım alanları büyük tehlikede.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İklim krizi, kahve keyfinizi de tehdit ediyor
Fotoğraf: Canva

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son verilerine göre, kahve üretimindeki düşüş ve fiyat artışları, kahvenin gelecekte daha pahalıya mal olabileceğini ve lezzetinde kayıplar yaşanabileceğini gösteriyor.

FAO, açıklamasında, dünya kahve fiyatlarının 2024’te son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Üretimdeki gerileme, fiyatları bir önceki yıla göre ortalama yüzde 38,8 artırdı. Bu düşüşün temel nedeni ise büyük üretici ülkelerdeki sert hava koşulları oldu.

Vietnam ihracatı kısıtlarken, Endonezya’da aşırı yağışlar üretimi yüzde 16 azalttı, Brezilya’da olumsuz hava koşulları kahve tarım alanlarını vurdu. Dünya kahvesinin yüzde 5’ini üreten Etiyopya’da ise araştırmalar, özellikle güneybatıda Arabica üretim alanlarının artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar nedeniyle hızla daraldığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, kahve sektörünün geleceğini güvence altına almanın yolunun iklim krizine uyum sağlayacak adımlardan geçtiğini vurguluyor.

“Kahve tarım alanları büyük tehlikede”

Afrika ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına tarım, eğitim projeleri bağlamında sürdürülebilirlik eğitimleri veren Sekizinci Kıta’nın Genel Müdürü Dr. Ensar Küçükaltan, konuya dair Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Ruanda’nın üst bölgeleri kaliteli kahvenin anavatanı olarak görülüyor. Arabica çok hassas bir tür. İklim değişikliklerinden, sıcaklıktan hatta gölgeden bile çok rahat etkilenebiliyor. Afrika Boynuzu’nda 10-15 senede bir kuraklık yaşanıyordu. Ancak bu sürenin kısalması, sıcaklığın artması ve yağış rejiminin değişmesiyle Etiyopya’daki kahve tarım alanları büyük tehlikede.

“Ekilebilir alan yüzde 50 azalacak”

“Yerel çiftçiler kahveyi korumak için tarım alanlarına mango, muz gibi bitkiler dikiyor. Bu gölgelik oluşturmak için önemli bir yöntem. En önemli hususlardan bir tanesi yine doğru sulama tekniklerinin geliştirilmesi. Bu da yine aynı bölgede gördüğümüz, özellikle Tanzanya’da gördüğümüz damla sulama uygulamalarıyla yapılan bir şey. Fakat bu tekniklerin maliyeti çok fazla. Devletlerin ve kooperatiflerin desteği senaryoları değiştirebilir.

“Kötü senaryoda Doğu Afrika’da ekilebilir alanın yüzde 50 azalacağı tahmin ediliyor. Orta senaryoda yeni yöntemlerle kayıplar kısmen telafi edilebilir. İyi senaryoda ise kahve üretimi daha geniş alanlara yayılabilir, kalite korunur ve fiyatlar sabit kalır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi kahve kuraklık Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
ilgili haberler
İklim krizinin ‘olağanüstü’ yansıması: Ortaya çıkan tarihî yapılar
25 Eylül 2025
/haber/iklim-krizinin-olaganustu-yansimasi-ortaya-cikan-tarihi-yapilar-311891
İklim krizi, Türkiye’nin yangın rejimini değiştiriyor
1 Ağustos 2025
/haber/iklim-krizi-turkiyenin-yangin-rejimini-degistiriyor-310064
İklim krizine dirençli tarımın yolu gıda egemenliğinden geçiyor
28 Mayıs 2025
/haber/iklim-krizine-direncli-tarimin-yolu-gida-egemenliginden-geciyor-307851
AF ÖRGÜTÜNDEN YENİ RAPOR
İklim krizi yedi kıtada insan haklarını tehdit ediyor
25 Mayıs 2025
/haber/iklim-krizi-yedi-kitada-insan-haklarini-tehdit-ediyor-307754
İklim krizi muzun geleceğini tehdit ediyor
12 Mayıs 2025
/haber/iklim-krizi-muzun-gelecegini-tehdit-ediyor-307372
YENİ ARAŞTIRMA
İklim krizi, 60 yaş ve üstünde öğle fobisine neden oluyor
15 Ocak 2025
/haber/iklim-krizi-60-yas-ve-ustunde-ogle-fobisine-neden-oluyor-303643
Konya obrukları: İklim krizinin görünmeyen yüzü
20 Aralık 2024
/haber/konya-obruklari-iklim-krizinin-gorunmeyen-yuzu-302866
İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor
8 Ağustos 2024
/haber/iklim-krizi-nedeniyle-2-4-milyar-insan-tehlikeli-sicak-geceler-yasiyor-298360
İklim krizi Türkiye'de üzüm üretimini etkileyebilir
22 Mart 2024
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-uzum-uretimini-etkileyebilir-293340
