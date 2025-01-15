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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 13:36
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 17:17
1 dk Okuma

YENİ ARAŞTIRMA

İklim krizi, 60 yaş ve üstünde öğle fobisine neden oluyor

Sinop Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, küresel ısıtmanın 60 yaş ve üstündeki insanlarda dışarı çıkma fobisine neden olduğunu ortaya koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İklim krizi, 60 yaş ve üstünde öğle fobisine neden oluyor
Fotoğraf: Canva

Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, 60 yaş ve üstü kişilerin iklim krizinden nasıl etkilendiklerini araştırdı.

Çalışma bölgesi olarak hava sıcaklıklarının yüksek olduğu, aşırı yağış ve sel baskını gibi sorunların sıklıkla yaşandığı Antalya'yı seçen araştırmacılar, kişilerin konuya dair fikir ve değerlendirmelerini tematik analiz tekniğiyle inceleyerek iklim krizinden psikososyal açıdan nasıl etkilendiklerini ortaya koymaya çalıştı.

Çalışma, 60 yaş ve üstünün iklim krizi nedeniyle en çok dışarı çıkamama ve sosyalleşememe sorunları yaşadığını, yaz aylarında ise öğle saatlerinde dışarı çıkma fobisi geliştiklerini ortaya koydu.

İklim krizi anksiyetesi, iklim krizinin yarattığı çevresel tehditler ve gelecekteki olumsuz etkilerle ilgili duyulan sürekli kaygı ve korkudur.

“Su ve enerji savaşları çıkacak”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre araştırma, katılımcıların iklim krizi, kuraklık, mevsimsel değişimler ve artan hastalık riskleri nedeniyle kaygı bozukluğu yaşadığını ve hem kendi hem de ailelerinin geleceğinden endişe duyduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte 60 yaş ve üstü kişilerin, gelecek nesillerin iklim krizi ve küresel ısıtmanın yarattığı değişikliklerden daha kötü etkileneceklerine dair endişelerinin bulunduğu, çevrenin bilinçsizce kirletilmesinden de tedirgin oldukları saptandı.

Araştırmaya katılanlar, iklim krizi ve küresel ısıtma nedeniyle gelecekte gıda ve su yetersizliklerinin artacağını ve sıcaklıkların daha da yükseleceğini, su ve enerji savaşlarının çıkacağını ve iklim krizi nedeniyle göç hareketlerinin de hızlanacağını düşünüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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