"İklim konusunda insanları harekete geçirmeye çalışıyoruz"

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin on birincisinde Ekosfer Derneği’ni ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Ekosfer Derneği Kampanya Direktörü Özgür Gürbüz katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Amacımız insanları harekete geçirmek"

Ekosfer Derneği’nin 5 yıl önce gazeteciler ve iletişimciler tarafından kurulduğu belirten Özgür Gürbüz, derneğin iklim krizine dikkat çekmek, iklim kriziyle ilgili iletişimi kolaylaştırmak ve insanları bu konuda harekete geçirmek için kurulduğunu söyledi.

Bu kapsamda sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Gürbüz, “Raporlar yayınlıyoruz, verileri topluyoruz ve verileri daha anlaşır hale getirip herkesin kullanabileceği alanlarda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Gürbüz Ekosfer Derneği’nin temel amacını şöyle anlattı:

“Temel amacımız iklim krizini durdurmak. Özellikle enerji alanında çalışmak ama her şeyden önce iklim iletişimini daha iyi bir şekilde yaparak insanları harekete geçirmeye çalışmak.”

Tüm verilere tek kaynaktan ulaşılacak

Kurulduğu günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan da bahseden Gürbüz şunları söyledi:

"Hem çeşitli raporlar yayımladık hem de eğitimler düzenledik. Yaklaşık 200 gazeteci ve gazetecilik adayına İklim Haberciliği eğitimleri verdik. Nükleer enerji ve kömür konusunda verileri derledğimiz çalışmalarımız oldu. Türkiye’de köür.org gibi bir insternet sitesinden tüm kömür santrellerine ve onların yasal durumlarından elektrik üretimlerine varan tüm verilere erişebiliyorsunuz”

Gürbüz çalışmalarını geliştirdiklerini söyleyerek, “Verilerin hepsine tek bir kaynaktan erişebileceğiniz bir site hazırlığındayız” dedi.

Gürbüz, aynı zamanda verileri sosyal medya hesaplarından da güncelleyerek takipçilerine ulaştırdıklarını söyleyerek sözlerini son verdi.

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