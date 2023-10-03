İklim Kanunu Meclis’e geliyor

Yeni yasama döneminin 1 Ekim’de başlamasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülecek kanunlardan biri de İklim Kanunu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un belirttiğine göre, söz konusu kanunla “Türkiye’nin 100 yılı şekillenecek”.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre kanunla birlikte, hükümet, Meclis’e iletmek üzere acil eylem programlarının uygulanmasındaki ilerleme durumu hakkında bilgi veren ve muhtemel sera gazı salınımı azaltma etkilerine ilişkin tahmin içeren yıllık iklim eylem raporu hazırlayacak. İlki 2024 yılında olmak üzere, rapor her iki yılda bir hazırlanacak.



Kanuna göre, hükümet, yıllık emisyon bütçelerinin değiştirilmesi veya belirlenmesi gibi konular hakkında İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyinin görüşünü alacak.



Kanunda, hükümetin, 2030'a kadar kamu yönetimini iklim nötr bir şekilde yapılandırmayı hedefleyeceği ve bu hedefe ulaşmak için en geç 2023'te ve bundan sonra her beş yılda bir, federal makamların ve kurumların uymaları gereken önlemlerin belirleneceği belirtiliyor.

“İfsat projesi”

Öte yandan, kendilerini “anti-küreselci” olarak tanımlayan bir grup iklim inkârcısı sosyal medyada (X) kanunun reddedilmesi için kampanya yürütüyor. #1milyonimza etiketiyle gönderilerini paylaşan isimler arasında Yeşim Salkım, Yıldız Tilbe, Tuğba Özay ve Murat Kekilli gibi isimler bulunuyor.

Grup, TBMM’nin e-Dilekçe hizmeti üzerinden birden fazla dilekçe ile başvurularını yaparken, kampanyayı yürüten grup ve partiler arasında Anadolu Gençlik Derneği, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi öne çıkıyor.

Söz konusu dilekçelerde “Küresel emperyalist ve Siyonist odakların ‘küresel ısınma ve iklim krizi’ adı altında ortaya koydukları ifsat projesi iklim değişikliğinin dünya nüfusunu azaltma, tüm inançları yok etme, insanlığı tam kontrol ve köleleştirme gayesini taşıdığı ve bu planın Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye’ye de dayatıldığı” vurguları dikkat çekiyor.

İklim inkârcılığı daha önce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katıldığı bir televizyon programında "İklim değişikliğinin abartıldığını ve çarpıtıldığını düşünüyorum," demesi ile gündeme gelmişti.

İklim inkârcılığı İklim inkârcılığı veya iklim krizi inkârcılığı, bilimsel kanıtlara dayanan iklim krizi gerçeğini reddeden veya küresel ısıtmanın insan faaliyetleri tarafından neden olduğuna dair şüpheci veya inkârcı bir tutum sergileyen bir görüş veya hareketin adı.



İklim inkârcıları genellikle iklim bilimine veya iklim krizine dair kanıtlara karşı çıkarak, iklim krizi endişelerini küçümseyebilir veya görmezden gelebilirler. İklim krizi inkârcıları, iklim bilimcilerinin ve uzmanların yaptığı araştırmaları sorgulayabilirler, bilimsel verileri çarpıtabilirler veya bilimsel olmayan argümanlar sunabilirler.

(TY)