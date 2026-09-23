İklim hareketi COP31 öncesi Burgazada’da buluşuyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde iklim aktivistleri İstanbul Burgazada’da bir araya gelecek.

İklimi Değil Sistemi Değiştir Platformu’nun düzenlediği İKLİMFEST 26, 26 Eylül Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi’nde yapılacak.

Festival, kasımda Antalya’da gerçekleştirilecek Halkların İklim Yürüyüşü ile Halkların İklim Zirvesi’ne (People’s Climate Summit) katılımı ve dayanışmayı büyütmeyi amaçlıyor.

Festivalden elde edilecek gelir, 14 Kasım’daki Halkların İklim Yürüyüşü ile 15-18 Kasım tarihlerindeki Halkların İklim Zirvesi’ne katılım için kullanılacak.

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COP31’e alternatif Halkların İklim Zirvesi

Kasım ayında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları, temsilciler, sivil toplum örgütleri ve aktivistler COP31 için Antalya’da buluşacak.

COP31 ile eş zamanlı olarak 15-18 Kasım’da yine Antalya’da Halkların İklim Zirvesi düzenlenecek.

Zirve; yerli halkların, gençlerin, kadınların, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve iklim aktivistlerinin taleplerini görünür kılmayı amaçlıyor.

İklim krizine karşı adil çözümler için devletler üzerindeki toplumsal baskıyı artırmayı hedefleyen zirvenin programı, küresel eylem günü olan 14 Kasım’daki Halkların İklim Yürüyüşü ile başlayacak.

Burgazada’da konser, atölye ve söyleşiler

İKLİMFEST 26’da müzik, atölyeler ve iklim hareketinden konuşmacılar bir araya gelecek.

Bandista, Cümbüş Cemaat, Peradi Ensemble, 1912 ve OKOS festivalde sahne alacak.

Konserlerin yanı sıra çeşitli stantlar, atölyeler ve iklim hareketinden konuşmacıların katılacağı etkinlikler de düzenlenecek.

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Festival geliri Antalya’daki buluşmaya aktarılacak

Festival kapsamında farklı dayanışma bileti seçenekleri de bulunuyor.

Askıda Bilet seçeneğiyle başka bir katılımcının festivale gelmesine destek olunabilecek.

Antalya Yolcusu bileti ise festivalin yanı sıra Antalya’daki iklim yürüyüşüne katılımı da kapsıyor. Festivale veya Antalya’daki buluşmaya gidemeyenler de bu bilet aracılığıyla başka bir aktivistin katılımına destek verebilecek.

Festivalin tüm geliri Halkların İklim Zirvesi ile 14 Kasım’daki yürüyüşe katılımı artırmak amacıyla kullanılacak.

(NÖ)