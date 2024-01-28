İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı

İklim aktivistleri iklim krizine dikkat çekmek için farklı sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, iklim krizine dikkat çekmeye çalışan çevreciler bu kez Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosunu hedef aldı.

BFMTV'nin haberine göre, tabloya çorba fırlatan iki aktivist, eserin çevrelendiği alana girerek eylem yaptı. Cam bir vitrin ile korunan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

Aktivistler, "Hangisi daha önemli? Sanat mı, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı mı? Tarım sistemimiz hasta," dedi.

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Önceki eylemler

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise, eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikâyet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor," dedi.

Aktivistler daha önce de İngiltere’nin Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmış, Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine ise patates püresi fırlatmıştı.

Londra'daki balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'daki Kral 3. Charles'ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı. (TY)