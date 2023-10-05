İklim aktivistleri, Londra'da Sefiller müzikalini durdurdu

İklim aktivistleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da yıllardır sahnelenen Les Misérables (Sefiller) müzikalini sahneye çıkarak yaptığı protestoyla yarıda kesti.

The Guardian’ın haberine göre dün (4 Ekim) Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) üyelerinin Londra West End'deki Sondheim Tiyatrosu’nda müzikali basması, pankart açması ve kendilerini sahneye kilitlemesinin ardından beş kişi gözaltına alındı.

Delfont Mackintosh Theatres'ın CEO'su William Village, WhatsOnStage'e yaptığı açıklamada gösterinin durdurulduğunu ve protestonun ardından tiyatronun boşaltıldığını doğruladı. Gösteri için alınan biletlerin iade edileceği açıklandı.

“Hepimizin ekmek çalmak zorunda kalması ne kadar sürer?”

X'teki paylaşımda grup şunları yazdı: "4 kişi Fransız devrimi temalı gösterinin sahnesine kilitlendi. Valjean aç bir çocuğu doyurmak için ekmek çalıyor. Hepimizin çalmak zorunda kalması ne kadar sürer?"

Just Stop Oil'den Hannah Taylor Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu gösteri devam edemez. Bir felaketle karşı karşıyayız. Yeni petrol ve gaz, ürün kıtlığı, açlık ve ölüm anlamına geliyor. Bu, küresel güneye karşı bir savaş eylemi ve genç insanlara karşı tam bir ihanettir."

Direnmek hepimizin görevi

Daha önce Wimbledon’da tenis maçlarında yaptıkları eylemlerle de gündeme gelen Just Stop Oil, kamusal etkinlikleri yarıda kesen eylemleriyle biliniyor.

Grubun internet sitesindeki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Hükümet milyonlarca insanın ölmesini planlarken ve sevdiğimiz her şeyi yok ederken seyirci kalmaya hazır değiliz. Bir araya gelmek ve direnmek artık hepimizin görevi. Bizi bölmelerine izin veremeyiz. Birlikte bu ülkenin ihtiyacı olan gerçek muhalefet olabiliriz ve kazanacağız. Yeni petrol ve doğalgazı durduracağız. Medyayı iklim çöküşünün sonuçları hakkında gerçeği söylemeye ve yeni petrol ve doğalgaza karşı sivil direnişte bize katılmaya çağırıyoruz. Bir taraf seçmenin zamanı geldi.”

Sefiller müzikali, Fransalı yazar Victor Hugo'nun 1862'de yayınlanan romanından uyarlandı ve 1985'ten beri Londra'da sahneleniyor.

(NT)