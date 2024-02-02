İklim aktivisti Greta Thunberg hakim karşısına çıktı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında bugün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı.

• Thunberg, 17 Ekim 2023'te dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı “Energy Intelligence Forum”u sırasında düzenlediği protestoda kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Euronews’te yer alan habere göre, Thunberg duruşmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Burada duran biz olsak da dünyanın her yerinde iklim, çevre ve insan hakları aktivistleri bilim doğrultusunda hareket ettikleri için yargılanıyor, bazen mahkûm ediliyor ve yasal cezalara çarptırılıyor. Gerçek düşmanın kim olduğunu hatırlamalıyız. Biz neyi savunuyoruz? Yasalarımız kimi korumayı amaçlıyor?"

Ne olmuştu?

17 Ekim 2023’te iklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar," dedi.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok," diye konuştu.

Aralarında bakan, yabancı diplomat ve petrol şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların otele girişlerini engellemeye çalışan göstericiler yolu kapatma girişiminde bulundu.

Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu altı kişiyi gözaltına aldı. (TY)