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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 16:27
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 16:27
2 dk Okuma

İklim aktivisti Greta Thunberg hakim karşısına çıktı

Kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle yargılanan genç iklim aktivisti: “Biz neyi savunuyoruz? Yasalarımız kimi korumayı amaçlıyor?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İklim aktivisti Greta Thunberg hakim karşısına çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında bugün İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı.

• Thunberg, 17 Ekim 2023'te dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı “Energy Intelligence Forum”u sırasında düzenlediği protestoda kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 

Euronews’te yer alan habere göre, Thunberg duruşmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Burada duran biz olsak da dünyanın her yerinde iklim, çevre ve insan hakları aktivistleri bilim doğrultusunda hareket ettikleri için yargılanıyor, bazen mahkûm ediliyor ve yasal cezalara çarptırılıyor. Gerçek düşmanın kim olduğunu hatırlamalıyız. Biz neyi savunuyoruz? Yasalarımız kimi korumayı amaçlıyor?"

Ne olmuştu?

17 Ekim 2023’te iklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar," dedi.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok," diye konuştu.

Aralarında bakan, yabancı diplomat ve petrol şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu katılımcıların otele girişlerini engellemeye çalışan göstericiler yolu kapatma girişiminde bulundu.

Eylemcilerin yolu kapatma ve toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu altı kişiyi gözaltına aldı. (TY)

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/haber/greta-thunberg-almanya-da-cevre-aktivistleriyle-birlikte-gozaltina-alindi-272952
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI
Greta Thunberg: COP27 “yeşil yıkama” için bir fırsat
2 Kasım 2022
/haber/greta-thunberg-cop27-yesil-yikama-icin-bir-firsat-269368
Greta: 30 yıllık bla bla bla...
30 Eylül 2021
/haber/greta-30-yillik-bla-bla-bla-251113
BBC STÜDYOLARI'NDAN
Greta Thunberg'in eylemleri, belgesel dizi oluyor
16 Şubat 2021
/haber/greta-thunberg-in-eylemleri-belgesel-dizi-oluyor-239356
Nobel Barış Ödülü adayları: Greta, Trump, WHO, Navalny
1 Şubat 2021
/haber/nobel-baris-odulu-adaylari-greta-trump-who-navalny-238482
Greta: İki yılı boşa harcadık, uçurum her dakika artıyor
19 Ağustos 2020
/haber/greta-iki-yili-bosa-harcadik-ucurum-her-dakika-artiyor-229265
Greta kazandığı 1 milyon euro'yu iklim için bağışladı
21 Temmuz 2020
/haber/greta-kazandigi-1-milyon-euro-yu-iklim-icin-bagisladi-227820
BEŞİNCİ KUVVET/ YASEMİN G. İNCEOĞLU
Medyada iklim krizi ve pandemi: Greta etkisi
17 Haziran 2020
/yazi/medyada-iklim-krizi-ve-pandemi-greta-etkisi-225818
TIME Dergisi "Yılın Kişisini" Seçti: Greta Thunberg
11 Aralık 2019
/haber/time-dergisi-yilin-kisisini-secti-greta-thunberg-216985
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