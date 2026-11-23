17 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu İklim Ağı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 31. İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ardından yaptığı değerlendirmede zirvenin küresel iklim politikaları açısından tarihi bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

Fosil yakıtlardan çıkış konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle COP31'de güçlü bir karar metninin kabul edilemediğini belirten ağ, adil geçiş ve iklim krizine uyum finansmanı konularında da somut ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekti.

Küresel Kuzey ülkelerinin iklim finansmanı ve somut eylemler konusunda isteksiz davranmasının, petrol üreticisi ülkelerin ise fosil yakıtlardan çıkış yerine etkinliği kanıtlanmamış teknolojik çözümlerde ısrar etmesinin müzakereleri tıkadığına vurgu yaptı.

İklim eyleminin ilerlemesi için Türkiye'nin COP32'ye kadar devam edecek başkanlık sorumluluğunu yerine getirmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin biçimde katılması gerektiğini belirtti.

Uygulama COP’u dendi, erteleme COP’u oldu

"Sivil toplum karar süreçlerine dahil edilmedi"

Mekanda Adalet Derneği İklim Adaleti Program Koordinatörü Yağız Eren Abanus, COP31'in adil geçiş, finansman ve uyum gibi temel başlıklarda sonuç üretemediğini söyledi. Gelişmiş ülkelerin finansman sağlamaktan kaçınmasının, fosil yakıt üreticisi ülkelerin müzakereleri engellemesinin ve başkanlıkların yetersiz hazırlığının bu sonuçta etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dönüştürücü bir liderlik üstlenebileceğini ancak sivil toplumun karar süreçlerine katılımının sınırlı kaldığını ifade eden Abanus, şöyle konuştu:

“COP31; gelişmiş ülkelerin finansmandan kaçınan oyalayıcı tutumu, fosil yakıt ülkelerinin agresif blokajları ve başkanlıkların tıkanmaları aşamayan yetersiz hazırlığı nedeniyle adil geçiş, finans ve uyum gibi hiçbir temel başlıkta somut ilerleme üretemedi. Çerçeve karar taslağı da barındırdığı olumsuz ifadeler yüzünden müzakerelerin odağını dağıtıp süreci zayıflattı. Bu tabloyu önlemek için Türkiye’nin üstlenebileceği dönüştürücü liderliği anlatmaya çalıştık ancak iklim politikalarında katılım alanları çok kısıtlı olduğu için sesimizi duyuramadık. Şirketlerin COP alanında kendine yer bulduğu kadar sivil toplum da karar süreçlerine dâhil olabilseydi, bugün çok farklı bir sonuç konuşuyor olabilirdik. Buna rağmen bu zeminleri terk edip fosil yakıt lobicilerine bırakamayız. COP32’ye giden yolda iklim adaleti ve uyum için mücadeleyi sürdürecek, başkanlığın bu tabloyu telafi etmesi için katılım kanallarını zorlamaya devam edeceğiz.”

“Türkiye’nin sorumluluğu var”

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Kıdemli Danışmanı Tanyeli Sabuncu, zirvede hayata geçirilmesi beklenen mekanizmanın işlevleri ve çalışma usullerine ilişkin kararların bir yıl daha ertelendiğini söyledi.

Yenilenebilir ve erişilebilir enerji sistemlerine geçişin çalışanların ve yerel toplulukların refahını artıracak biçimde gerçekleştirilebileceğini belirtip Türkiye'nin başkanlık sorumluluğuna dikkat çekti:

“Bugüne kadar alınan kararları görmezden gelerek fosil yakıtlara bağımlılığı sürdürmek, gezegenimizin ve yaşamın geleceğini tehlikeye atıyor. Oysa yenilenebilir ve herkes için erişilebilir enerji sistemlerine geçerken çalışanların ve yerel toplulukların refahını da artırmak mümkün. COP31’de hayata geçirilmesi beklenen Adil Geçiş Mekanizması, uluslararası işbirliğini güçlendirerek bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyordu. Ancak liderler mekanizmanın işlevleri ve çalışma usulleri gibi temel konularda somut kararlar almayı bir yıl daha ertelendi. İklimimiz ve geleceğimiz daha fazla bekleyemez. Önümüzdeki yıla kadar COP31 Başkanlığı devam edecek olan Türkiye’nin bu alanda örnek politikalar ve uzlaştırıcı bir liderlik sergileme sorumluluğu bulunuyor.”

"Antalya Paktı insan haklarına yer vermiyordu"

HUDOTO – Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı Direktörü Özlem Altıparmak, müzakereler boyunca hazırlanan çerçeve karar taslaklarının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından giderek zayıfladığını söyledi:

“İki hafta boyunca taslaktan taslağa, gece yarısı oturumlarından sabah metinlerine kadar çerçeve kararı takip ettik. Sonunda Antalya Paktı olarak sunulan karar, Genel Kurul’da kabul edilmedi. Fosil yakıtlardan çıkışa hiç değinmeyen bu metin, karbon yakalama teknolojilerini bir çözüm olarak öne çıkarıyor ve insan haklarına dair tek bir atıf bile içermiyordu. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından, her taslakta daha da geriye giden metinden son olarak, kadınların ve kız çocuklarının tam, anlamlı ve eşit katılımı ve liderliğine ilişkin ifade çıkarılmıştı. Kabul edilen kararlarda da tablo karışık: adil geçiş mekanizmasının işlevleri ve finansmanı COP32’ye ertelendi, uyum finansmanının üç katına çıkarılması için bir uygulama yolu belirlenmedi. COP32’den beklentimiz net: fosil yakıtlardan adil bir çıkış için somut bir yol haritası, uyum finansmanı için takvime bağlı bir plan ve insan hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan bir adil geçiş mekanizması. Hak temelli ve toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan bir iklim politikası adil olamaz.”

"Türkiye kömürden çıkış açıklayabilirdi"

Fosil Yakıtların Ötesi Ağı (Beyond Fossil Fuels) İletişim Yöneticisi Nilay Vardar, Türkiye ve Avustralya'nın COP31'de fosil yakıtlardan çıkış konusunda uluslararası topluma yol gösteremediğini söyledi:

“Kömüre bağımlılığıyla öne çıkan Türkiye ve Avustralya’nın ev sahipliği ile başkanlığını üstlendiği COP31, fosil yakıtlardan çıkış konusunda dünyaya ihtiyaç duyduğu yönü gösteremedi. COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye’nin dünyaya verebileceği ilk mesaj, değişimi kendi evinden başlatarak kömürden adil bir çıkış açıklamasıydı. Bu fırsat kaçırıldı. Küresel ölçekte, 1,5 °C kritik eşiğini aşmaya doğru ilerlediğimiz bir dönemde, fosil yakıtlardan çıkış konusunda uzlaşı sağlanamaması ise çok büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki değişimin gücü, müzakere masalarında ve sokaklarda yükselen ortak mücadeleden geliyor. İklim krizine en az neden olanların en ağır bedelleri ödediği bu düzen değişene, fosil yakıtlardan adil çıkış ve iklim adaleti sağlanana kadar sivil toplumun mücadelesi bitmeyecek.”

"Uyumun bedeli en az sorumlu olanlara bırakıldı"

Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özge Doruk, COP31'de ülkelerin iklim krizine uyumu acil bir ihtiyaç olarak tanımlamalarına rağmen bunun maliyetini üstlenmekten kaçındıklarını belirtti:

“COP31’deki en kritik mesele ülkelerin uyumu acil bir mesele olarak tarif ederken bunun maliyetini kimin karşılayacağı konusunda sorumluluk almaktan kaçınmasıydı. Zirve, fosil yakıtlardan çıkış ve finansman konusunda ayrılıklar aşılamadığı için ortak bir çerçeve kararı olmadan kapandı. Buradaki en ciddi mesele, emisyonları azaltmadaki gecikmenin uyum maliyetini büyütmesi ve bu maliyetin giderek afetlerle zaten mücadele eden toplulukların sırtına bırakılması. Bir kent ya da bir köy, yangın ve kuraklık riskini belirledikten sonra önlem almak için hangi kaynağa, ne zaman ve hangi koşullarda erişebileceğini bilmiyorsa, uyum hedefinin sahadaki karşılığı sınırlı kalır. Türkiye’nin ev sahipliğini bu noktadan değerlendirmek istiyorum: COP31, fosil yakıtlardan çıkışı bir kez daha erteledi ve uyumun bedelini iklim krizine en az katkıda bulunanların omzunda bıraktı.”

“Başkanlıkların liderlik eksikliği”

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz de zirvenin başarısızlığında başkanlıkların liderlik eksikliğinin önemli rol oynadığını söyledi:

“Başarılı bir COP görmedik. Başkanlıkların liderlik eksikliği bunda büyük rol oynadı; ancak diğer taraflar da yapıcı bir tutum sergilemedi. Ne etkili iklim eylemi ne de fosil yakıtlardan adil ve hızlı bir çıkış, güçlü çok taraflı iş birliği olmadan gerçekleştirilebilir. Başta Avrupa olmak üzere, iklim adaletine bağlı tüm taraflar artık güveni yeniden tesis etmek, gerekli kaynakları seferber etmek ve çözüm üretilmesine katkı sağlamak için harekete geçmelidir.”

“Türkiye'nin elektrifikasyon hedefi gündemden düştü”

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları (SEFiA) Derneği Direktörü Bengisu Özenç, COP31 Başkanlığı'nın öncelikleri arasında bulunan, 2035 yılına kadar küresel enerji talebinin yüzde 35'inin elektrikten karşılanmasını öngören hedefin de müzakerelerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi:

“Türkiye COP31 başkanlığının en çok önemsediği konulardan biri Eylem Gündeminde önceliklendirerek taahhüt haline getirdiği, 2035 yılına kadar küresel enerji talebinin yüzde 35’inin elektrikten karşılanması hedefiydi. Ancak COP süreci boyunca fosil yakıtlardan uzaklaşma, iklim eylemi ve uyum finansmanı gibi temel konularda anlaşma sağlanamaması ve COP31 başkanlığının bu konulardaki tıkanıklıkları çözememesi, 35’e 35 hedefinin de masadan kalkmasına sebep oldu.

Oysa yenilenebilir temelli elektrifikasyon hedefi, fosil yakıtlardan çıkışla birlikte ele alındığında iklim hedefleri açısından oldukça merkezi bir noktada yer alıyor. Murat Kurum’un kapanış konuşmasında da hatırlattığı gibi Türkiye’nin başkanlık sorumluluğu önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu süreçte Türkiye, elektrifikasyon konusundaki iddiasını COP32’ye taşıyabilir. COP28’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde alınan yenilenebilir enerjiyi 3 katına, enerji verimliliğini 2 katına çıkarma ve fosil yakıtlardan uzaklaşma kararlarının tamamlayıcısı olarak, 35’e 35 hedefinin daha fazla ülke tarafından desteklenmesi ve bu hedefin 2. Küresel Durum Değerlendirmesine dâhil edilmesi için çalışabilir. Böylelikle COP31 başkanı olarak sürece, geç de olsa bir imza atabilir.”

“Fosil yakıt üreticisi ülkeler taahhütleri engelledi”

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay da Türkiye'nin zirve öncesinde verdiği diyalog, uzlaşı ve eylem sözlerini yerine getiremediğini savundu:

“1,5°C sınırının aşılacağı gerçeğine karşı elimizdeki en önemli fırsat fosil yakıtlardan uzaklaşmak iken bu konuda adım atılamadı. Kimseyi arkada bırakmayacak bir adil geçişi mümkün kılacak finansman için sorumlu ülkeler kaynak ayırmayı reddetti. Türkiye Başkanlığı diyalog, uzlaşı ve eylem dolu bir COP vadetti, ancak bu söz tutulamadı. Dünyayı fosil yakıtların aşamalı olarak sonlandırılması yönünde güvenilir bir yola sokmak için liderlerin harekete geçmesi gerekiyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Avrupa Birliği, adil dönüşümü mümkün kılacak finansmanı reddetti. Buna karşın fosil yakıtların sonlandırılması çağrısı yaptı. Fosil yakıt üreticisi ülkelerle birlikte, fosil yakıtlara dair her türlü taahhüdü engellediler ve işçiler ve topluluklar için hiçbir adım sağlanmadan COP’tan ayrıldılar. Türkiye’nin dört bir yanından insanlar kömürden çıkış ve adil dönüşüme giden net bir yol çağrısı yaptı. COP31 sona ermiş olabilir, ancak bu çağrı sona ermeyecek. Seslerimizi yükseltmeye ve ihtiyaç duyduğumuz değişimi talep etmeye devam edeceğiz.”

"Yol haritası belirlenmeden kapandı"

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), COP31'de iklim finansmanı ve kadınların karar süreçlerine katılımı konusunda ilerleme sağlanamamasını eleştirdi:

“COP31, uyum finansmanının üç katına çıkarılması için bir yol haritası belirlenmeden kapandı. Kadınların katılımına dair ifade karar metninden çıkarıldı. Oysa iklim krizi kadınlar için gelecekte yaşanacak bir tehlike değil, bugünün gerçeği. Kuraklık, don ve sel kadın kooperatiflerinin ürününü, gelirini ve aylarca verdiği emeği alıp götürüyor. Kadınlar bu krizin bedelini hem üretimde hem evde ödüyor ve iklim finansmanına erişemeseler de çözüm üretmeye devam ediyorlar. COP32’ye giden yolda kirletenlerin bedelini ödemesi ve kadın kooperatiflerine borç değil hibe verilmesi taleplerimizi yineliyoruz. Türkiye’den beklentimiz kadın kooperatiflerini iklim politikalarında karar alıcı olarak tanıması.”

(HA)