İklim adaleti savunucuları, Antalya'da bir araya geliyor

Birleşmiş Milletler'in Antalya'da gerçekleştirilecek 31. İklim Zirvesi (COP31) ile eş zamanlı yapılacak Halkların İklim Zirvesi'nin (Peoples’ Climate Summit, HİZ) programı açıklandı. Yaklaşık 150 etkinliğin düzenleneceği Halkların İklim Zirvesi, Antalya'da 14-18 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesi "ekolojik yıkıma karşı iklim adaleti", "demokrasi", "barış ve halkların çözüm alternatifleri için ortak mücadele" çağrıları yapıldı.

2021’de Glasgow’da, 2025’te Belém’de yapılan Halkların İklim Zirvesi, bu yıl 300’e yakın uluslararası ve 200’ü aşkın yerel kurumun desteği ve 130’un üzerinde kurumun düzenleyeceği etkinliklerle Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Zirve, Belém başta olmak üzere daha önceki zirvelerin sonuç deklarasyonundaki talepleri aşmayı ve somut olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 150 tematik oturum ve kültür sanat etkinliğinde ABD, Arjantin, Belçika, Brezilya, Tayvan, Danimarka, Ekvador, Endonezya, Filipinler, Fransa, Güney Afrika, Haiti, Hindistan, İrlanda, İspanya, İngiltere, Kanada, Kamerun, Kenya, Kolombiya, Malavi, Mısır, Nepal, Nijerya, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya, Şili, Tanzanya, Ukrayna ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden konuşmacılar yer alacak.

"Savaşa ayrılan bütçelere, hak gasplarının olduğu düzene karşı..."

Halkların İklim Zirvesi, Fransa’da eşitsizliklere ve eğitim sisteminin sorunlarına karşı direnen liselilerin, İspanya’da 87 yaşındaki Maricarmen Abascal’ın evinden çıkarılmasının ardından büyüyen konut hakkı eylemlerinin ortak taleplerinin de görünür olacağı enternasyonel bir buluşma olmayı hedefliyor.

FRANSA'DA SINIF MÜCADELELERİ Fransa: Macron sokağa çıkma yasakları ilan ediyor; sendikalar 24 Ekim ve 5 Kasım'a randevu veriyor

İspanya'da konut krizinin sembolü 87 yaşındaki Maricarmen Abascal öldü

Zirveye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

"Katılımcılar, eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarda piyasa ekonomisinin yarattığı eşitsizliklerin ve devasa hak gasplarının yaşandığı düzene, sosyal hizmetlere değil savaşa ayrılan bütçelere karşı halkların itirazlarını iklim adaleti ekseninde ortaklaştırmak ve 'Gelecek bizim elimizde' demek için buluşuyor. Zirve; iklim adaletini, insan haklarını, halkların özgürleşmesini, fosil yakıtlardan çıkışı, sahte çözümleri ve yeşil yıkamacılığı, enerji demokrasisini ve gıda egemenliğini uluslararası bir platformda gündeme getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki ekoloji direnişlerini; kadın özgürlüğü, emek ve kent hakları, demokrasi ve barış mücadeleleriyle buluşturuyor."

Halkların İklim Zirvesi programı Zirve programında şu etkinlikler öne çıkıyor: 12-14 Kasım'da Enerji Demokrasisi için Sendikalar ’ın (TUED) çağrısıyla uluslararası ve yerel sendikalar, fosil yakıtlardan çıkış, işçi hakları, enerji yoksulluğu, kamusal enerji politikaları, enerji demokrasisi ve adil geçiş konularıyla Emek Meclisi nde buluşacak.

’ın (TUED) çağrısıyla uluslararası ve yerel sendikalar, fosil yakıtlardan çıkış, işçi hakları, enerji yoksulluğu, kamusal enerji politikaları, enerji demokrasisi ve adil geçiş konularıyla nde buluşacak. 14 Kasım’daki Küresel Eylem Günü ’nde Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri nin çağrısıyla Türkiye’nin ve pek çok kıtanın toplumsal hareketlerinin katılacağı yürüyüşüyle büyük bir miting düzenlenecek.

’nde nin çağrısıyla Türkiye’nin ve pek çok kıtanın toplumsal hareketlerinin katılacağı yürüyüşüyle büyük bir miting düzenlenecek. 15-18 Kasım’da dünyanın dört bir yanından sivil toplum örgütlerini, yerel direniş hareketlerini, sendikalar ile kadın ve gençlik örgütlerini Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde buluşturan zirvede iklim krizinin sistemik nedenleri ve halkların çözüm önerileri tartışılacak. Her sabah üç saatlik ortak oturumların ardından eş zamanlı tematik panel, atölye, forum ve söyleşiler düzenlenecek. HİZ ekibi, zirveni "sömürü mekanizmasını durdurmak, sistemin enerjisini kesmek, militer düzenin ve zihniyetin bekçilerini silahsızlandırmak ve endüstriyel tarıma karşı yaşamı besleyen gıda sistemi kurmak için" ana etkinlik niteliğindeki ortak oturumlarda şu konulara odaklandığını duyurdu: 15 Kasım Pazar Ekolojik Yıkımlara Karşı Doğanın Hakları

16 Kasım Pazartesi Fosil Yakıtlardan Çıkış ve Enerji Demokrasisi

17 Kasım Salı Demokrasi, Anti-Militarizm ve Barış

18 Kasım Çarşamba Gıda Egemenliği ve Agroekoloji Yerel ve uluslararası ekoloji direnişleri seslerini birleştirecek: "İklim değişikliği, ekolojik yıkım, talan, yoksullaşma, yoksunluk, göç ve köksüzleşmeye yol açan politikalara karşı ekoloji mücadelesi verenler, Toprağımızı Vermiyoruz kampanyasının ev sahipliğinde buluşacak. Zirvedeki programlarda madencilikten su ve toprak mücadelelerine, kent hakkından barınmaya ve halk sağlığına ortak mücadelenin olanakları tartışılacak." İklim adaleti ve tarihsel sorumluluk: "İklim yıkımına yol açan tarihsel sorumluluklar, iklim borcu, kayıp ve zararlar, iklim tazminatı ele alınırken halkların kendi geleceklerini belirleme hakkı tartışılacak." Ekolojik kırımlar yargılanacak: "Canlı ve cansız varlıkların hak sahibi olması, doğanın hukuki özne olarak tanınıp korunması ilkesiyle düzenlenen Eko-Divan’da ekokırım suçları, failleri ve sorumluları ele alınacak." İşgal altında iklim adaleti olmaz: "Savaşlara ve militarizme karşı halkların ortak mücadelesini esas alan buluşmada, büyük Filistin etkinliğiyle küresel intifada büyütülecek." Toplumsal cinsiyet eşitliği: "Ekolojik yıkımın ve iklim politikalarının kadınlar üzerindeki etkileri, bakım emeği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sunumlarıyla kadınların özgürlük mücadelesi büyütülecek." Plastiksiz ve nükleersiz bir yaşam: "Uluslararası katılımcılarla plastik kirliliği, sıfır atık, atık ticareti ve şirketlerin kirlilikten doğan sorumluluğu plastiksiz gerçek çözümlerle ele alınacak. Uluslararası dayanışmayı geliştirecek olan zirvede aynı zamanda nükleersiz bir yaşamın mümkün olduğu da konuşulacak." COP31 zirvesi takip edilecek: "COP31 izleme ve değerlendirme toplantılarında karbon piyasaları, iklim finansmanı, resmî iklim müzakereleri ve uluslararası taahhütler sorgulanacak; halklar alternatif politikalar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak." Kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek: "Her akşam film, belgesel, tiyatro, konser ve müzik dinletileri etkinlikleri yapılacak. Fuayelerde gün boyu el işi, sanat, artivizm ve kukla atölyeleri, beden ve hareket çalışmaları, pandomim, performans ve dans etkinlikleri sürerken enstalasyon ve sergiler ziyaret edilebilecek." Program güncellemelerini buradan takip edebilirsiniz.

(CA)