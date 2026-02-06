İklim Adaleti Koalisyonundan deprem tepkisi: “Hatay’da çoklu suç işleniyor”

Hatay’da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında bir araya gelen emek, demokrasi ve ekoloji örgütleri, kentte yaşananları “çoklu suç zinciri” olarak tanımladı.

İklim Adaleti Koalisyonu adına yapılan açıklamada, deprem sonrası uygulamaların Hatay halkını yerinden ettiğini, doğayı tahrip ettiğini ve adaletsizliği derinleştirdiğini savundu.

Antakya’da 5 Şubat’ta yapılan açıklamada konuşan platform üyeleri, “Hatay’da zaman 6 Şubat’ta durdu” diyerek, yaşananların yalnızca bir doğal afetin sonucu olmadığını ifade etti. Açıklamada, plansızlık, rant politikaları ve denetimsizlik nedeniyle kentte sistematik bir mülksüzleştirme ve doğa tahribatı yaşandığı belirtildi.

“Yeniden inşa değil, sürgün”

Platform, yürütülen çalışmaları “yeniden inşa” olarak nitelendirmediğini vurguladı. Açıklamada, rezerv ve riskli alan uygulamalarıyla tapulara el konulduğu, zeytinliklerin ve tarım alanlarının yapılaşmaya açıldığı, Asi Nehri ve sulak alanların rant projelerine kurban edildiği ifade edildi. Bu sürecin, yoksul kesimleri kent merkezinden uzaklaştırdığını ve Hatay’ın çok kültürlü yapısını tasfiye etmeyi hedeflediğini savundu.

İklim Adaleti Koalisyonu, Hatay’da yaşananları 12 başlık altında sıraladı. Açıklamada, fay hatlarının imara açılmasıyla ihmal suçu işlendiği, imar aflarıyla güvensiz yapıların yasallaştırıldığı ve binlerce insanın bu binalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarındaki gecikmelerin yaşam hakkını ihlal ettiği ifade edildi.

Platform, moloz dökümleriyle su havzalarının ve tarım alanlarının kirletildiğini, asbest ve hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit ettiğini savundu. Rezerv alan uygulamalarının zorunlu göçe yol açtığını, halkın kendi mahallesinde “mülteci” haline getirildiğini dile getirdi. Açıklamada, Hatay’ın çok inançlı ve çok dilli yapısının dağıtılmaya çalışıldığı, bunun da demografik tasfiye anlamına geldiği ifade edildi.

Denetimsiz şantiyelerde yaşanan iş cinayetlerinin “kader” söylemiyle gizlendiğini belirten platform, temiz suya erişim sorunu ve çevresel risklerin görmezden gelindiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, karar alma süreçlerinde halkın dışlandığı, itiraz edenlerin susturulduğu ve hiçbir üst düzey sorumlunun yargılanmadığı vurgulandı.

“Hatay betonla iyileşmez”

Açıklamanın sonunda yetkililere çağrıda bulunan İklim Adaleti Koalisyonu, ekosistem temelli, yerinde ve halkla birlikte yürütülecek bir onarım sürecinin derhal başlatılmasını istedi. Platform, rezerv alan uygulamalarının durdurulmasını, ekokırım yaratan projelerden vazgeçilmesini ve barınma, mülkiyet ile sağlıklı yaşam haklarının güvence altına alınmasını talep etti.

“Hatay’da yaşananların üzerini betonla örtemezsiniz” diyen platform üyeleri, sorumlular hesap verene ve halkın rızası alınana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

“Zeytinimizi, evimizi, kültürümüzü ve birbirimizi savunmaya devam edeceğiz” mesajını veren platform, Hatay halkının yalnız olmadığını vurguladı.

