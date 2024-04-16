İklim adaleti için küresel iklim grevi

Dünya genelinde iklim aktivistleri, 19 Nisan Cuma günü hükümetlere seslenmek üzere bir kez daha küresel iklim grevine çıkıyor.

Türkiye'de de "Youth For Climate Türkiye ve Genç İklim Hareketi", aynı gün Kadıköy İskele'de saat 18.30'da dayanışma içinde oldukları sivil toplum kurumları, iklim hareketleri ve iklim aktivistleri ile bir araya gelecek.

İklim aktivistleri, 18 Nisan akşamı ise saat 19.00’da buluşup Devridaim Enstitüsü’nde “Pankart Atölyesi” ile pankartlarını hazırlayacaklar.

“Bize katılın”

İklim aktivisti gençler, #İklimAdaletiŞimdi sloganıyla bir araya gelecekleri iklim grevi için çağrıda bulundu:

“Son 10 ay içinde dünya çapında yaşanan rekor sıcaklar, ülkemizde de orman yangınları ve sellere neden olan aşırı hava olayları, özellikle Akbelen başta olmak üzere şiddeti açıkça görülen birçok ekokırım suçları, iklim adaleti talebimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

“İklim adaleti için toplu bir seferberliğe olan acil ihtiyaç daha önce hiç olmadığı kadar açıktır. Politik ve ekonomik sistemlerde köklü değişiklikler için baskı yapılması gerekiyor ve karar vericilere sorumluluklarını hatırlatma görevi de biz gençlere düşüyor. Türkiye’de İklim için Gençlik (Youth For Climate Türkiye) ekibi tarafından açılmış olan iklim davasının süreci hakkında bir bilgilendirme yapacağız ve iklim krizinden zedelenen haklarımızı savunacağız.

“Bu çağrımız, gezegenimizin geleceği için tarihi bir dönüm noktası olabilir. İmkânı olan herkesin katkıda bulunması gerekmektedir. İklim krizine karşı dayanışmada bulunmak isteyen ve bu sorumluluğu kabul eden herkesi yanımızda görmek için tüm dünyada aynı gün yapılacak Küresel İklim Grevimize, bizlere katılmaya ve sesimizi duyurmaya pankartlarınızla birlikte Kadıköy’e davet ediyoruz. Biz değilse, kim? Şimdi değilse, ne zaman?” (TY)