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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 15:05 21 Ekim 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 16:41 21 Ekim 2026 16:41
Okuma Okuma:  4 dakika

İklim Adaleti Forumu: “Zamanımızı, yaşamımızı, geleceğimizi istiyoruz”

COP31 ile eş zamanlı, 15-17 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek İklim Adaleti Forumu öncesinde imzacı dernekler, iklim gündeminde eşit söz almanın önemine değinerek açıklama yaptı: "Politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında doğrudan söz ve karar sahibi olmak istiyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İklim Adaleti Forumu: “Zamanımızı, yaşamımızı, geleceğimizi istiyoruz”
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Birleşmiş Milletler'in Antalya'da gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı'yla (COP31) gerçekleştirilecek İklim Adaleti Forumu imzacıları, "COP31 şirketlerin değil, emeğin ve halklarındır!" açıklaması yaptı. COP31'de uluslararası gündeme konu olacak enerji, tarım, sanayi ve kentlerin geleceği konularının yalnızca devletler, şirketler ve uzmanlar nezdinde değil kamuoyunca tartışılması gerektiği belirtildi:

"Peki işçiler, çiftçiler, emekliler, işsizler, bakım emeği verenler ve gençler nerede? Dünyayı emeğiyle var edenler, neden kendi gelecekleri üzerinde söz ve karar sahibi olamıyor?

İklim krizi yalnızca uzmanların çözeceği teknik bir sorun değildir; üretimin, emeğin, mülkiyetin ve toplumsal kaynakların nasıl örgütleneceğine dair siyasal bir meseledir. Kararların kimler tarafından ve hangi çıkarlar doğrultusunda alındığı asıl belirleyicidir. Bu nedenle yalnızca sonuçlara katlanmak değil, politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında doğrudan söz ve karar sahibi olmak istiyoruz."

“Zaman da bir sınıf meselesidir”

"Diplomatların ve şirket temsilcilerinin toplantılara katılacak zamanı ve bütçesi varken; vardiyadaki işçinin, tarladaki çiftçinin, kuryenin, öğretmenin ve sağlık emekçisinin aynı imkânı yoktur" denilen açıklamada, toplantıya katılmanın emekçiler için ücretten, yıllık izinden veya iş güvencesinden vazgeçmek anlamına geldiği ifade edildi.

“Biz seyirci değil, karar sahibiyiz” denilen açıklamada bir köylüye verilen sembolik söz hakkının gerçek bir katılım olmadığı ifade edilerek "Biz yalnızca söz hakkı değil; örgütlenme, itiraz, karar ve denetim hakkı talep ediyoruz" denildi.

Açıklamada “COP31’de ücretli izin ve fiili katılım hakkımızı talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Emekçilerin ve gençlerin tartışmalara eşit koşullarda katılabilmesi için 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, ücretli izin hakkı tanınması gerektiği belirtildi. Sendikalar ve meslek örgütleri bu hakkı, toplu sözleşmelerle ve fiili eylemlilikle güvence altına almaya çağırıldı.

İklim Adaleti Forumunca yapılan açıklamada şu taleplere yer verildi:

  • "Katılım izinleri yıllık ücretten, primden veya iş güvencesinden düşülmemeli; sendikali-sendikasız tüm çalışanlar için yasal koruma sağlanmalı.
  • Antalya'daki kamusal etkinlikler için ücretsiz toplu ulaşım, düşük gelirlilere konaklama ve bağımlı yakını olanlara kamusal bakım desteği sağlanmalı.
  • Emek, kadın, gençlik ve yaşam alanı örgütlerinin müzakere süreçlerine doğrudan ve bağımsız temsille katılımı tanınmalı.
  • Yatırım planları ile ekolojik etki raporları şeffaf bir şekilde kamusal erişime açılmalı, toplumsal denetim hakkı engellenmemeli.

“Adil dönüşüm yetmez, demokratik dönüşüm gerekir”

Adil dönüşüme de değinilen açıklamada "İşçiden uyum sağlaması, çiftçiden üretimini dönüştürmesi, yurttaştan tüketimini kısması istenirken şirketlerin kâr odaklı mülkiyet ve karar gücü dokunulmaz bırakılamaz" ifadeleri kullanıldı.

Üretimin toplumsal ihtiyaçlar ve ekolojik sınırlar gözetilerek yeniden örgütlenmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Tarihsel sermayenin ekoloji borcu parayla ölçülemez” denildi.

Sanayileşmenin servetini biriktirenlerle ekolojik yıkımın bedelini ödeyenlerin aynı olmadığını belirten İklim Adaleti Forumu, "Emperyalist merkezlerin tarihsel sorumluluğu karbon piyasalarına veya finansman paketlerine indirgenemez. Ekolojik yıkımın bedelini ödeyen halklar, kaynakların nasıl yönetileceği konusunda doğrudan karar sahibi olmalıdır" dedi.

Son olarak açıklamanın devamında şu mesaj paylaşıldı:

"Talan edilen meraların, kurutulan nehirlerin, yakılan ormanların ve toprağını savunan köylülerin sesiyle orada olacağız. Antalya'nın yalnızca şirketlerin ve kapalı kapı diplomasisinin vitrini olmasına izin vermeyeceğiz. Ücretimizden ve işimizden taviz vermeden, kendi örgütlerimiz ve meşru taleplerimizle toplanacağız. Çünkü dünyanın geleceğini belirlemek ayrıcalıklı bir azınlığın tekeli değil; yaşamı her gün yeniden üretenlerin ellerindedir. Zaman hakkımızı istiyoruz. Söz, örgütlenme ve karar hakkımızı istiyoruz. Üretim ve yaşam üzerinde toplumsal denetim istiyoruz.”

İklim Adaleti Forumu ve imzacıların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İmzacı kurumlar:

  1. Öğrenci Veli Derneği (Velider)
  2. Tüm Emeklilerin Sendikası
  3. Salda Gölü Koruma Derneği
  4. Uşak Ulubey Doğal Üretim ve Dayanışma Derneği (ÇEDAY)
  5. Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu
  6. Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu
  7. İkizdere Dernekler Federasyonu
  8. Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği
  9. Şavşat Dernekleri federasyonu
  10. İstanbul Şavşat Derneği
  11. Samsun Çevre Platformu (Samçep)
  12. Samandağ Ekoloji Grubu
  13. Antakya Çevre Koruma Derneği
  14. İstanbul Kent Çevre Doğa ve Canlı Hakları Dernegi
  15. Sivas Zara Caylıca Köyü Derneği
  16. Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği
  17. Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu
  18. Denizli Avdan Platformu
  19. Acıbadem Sakinleri Dayanışması
  20. Gümüşhacıköy Çevre Platformu
  21. Saros Gönüllüleri
  22. Araklı Karadere Vadisi Yaylaları Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma Derneği
  23. Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
  24. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
  25. İnsanca  Felsefe Sanat ve Bilim Çevresi
  26. Kıyılar Halkındır İnisiyatifi
  27. Kadıköy Kent Dayanışması
  28. Türkiye İnsan Hakları Kurumu
  29. Eskişehir Ekoloji Derneği
  30. Kocaeli Çevre Platformu
  31. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
  32. Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği
  33. Kızderbentliler Dayanışma Derneği
  34. Kocaeli Çevre Savunması
  35. Kocaeli Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam Derneği
  36. Kocaeli KHK Platformu
  37. Türkiye Yazarlar Sendikası
  38. Türetim  Ağı Derneği
  39. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu
  40. Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri
  41. Tekirdağ Kent Konseyi
  42. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
  43. ANSAN Antalya Sanatçılar Derneği
  44. Yeşil Artvin Derneği
  45. Sol Feminist Hareketi
  46. Kaş Çevre Platformu
  47. Kumluca Pir Sultan Abdal Derneği
  48. Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen)
  49. Validebağ Gönüllüleri Derneği
  50. Vaminon  (Arhavi Maden  İstemiyor)
  51. Fethiye Kent Konseyi
  52. Varto Ekoloji Platformu
  53. Haliç Dayanışması
  54. Gazipaşa Hepimizin Platformu
  55. Kaş Çevre Platformu
  56. Kaş Kadın Platformu
  57. Kaş Koruma İnsiyatifi
  58. Kaş Hayvanseverler
  59. Kaş Çevre ve Kültür Derneği
  60. Eğitim-Sen Kaş Şubesi
  61. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri
  62. Kayınormanı Derneği
  63. Giresun Doğa ve Çevre Derneği

(CA)

Haber Yeri
İstanbul
İklim Adaleti Forumu Birleşmiş Milletler COP31
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