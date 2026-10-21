İklim Adaleti Forumu: “Zamanımızı, yaşamımızı, geleceğimizi istiyoruz”

Birleşmiş Milletler'in Antalya'da gerçekleşecek 31. Taraflar Konferansı'yla (COP31) gerçekleştirilecek İklim Adaleti Forumu imzacıları, "COP31 şirketlerin değil, emeğin ve halklarındır!" açıklaması yaptı. COP31'de uluslararası gündeme konu olacak enerji, tarım, sanayi ve kentlerin geleceği konularının yalnızca devletler, şirketler ve uzmanlar nezdinde değil kamuoyunca tartışılması gerektiği belirtildi:

"Peki işçiler, çiftçiler, emekliler, işsizler, bakım emeği verenler ve gençler nerede? Dünyayı emeğiyle var edenler, neden kendi gelecekleri üzerinde söz ve karar sahibi olamıyor? İklim krizi yalnızca uzmanların çözeceği teknik bir sorun değildir; üretimin, emeğin, mülkiyetin ve toplumsal kaynakların nasıl örgütleneceğine dair siyasal bir meseledir. Kararların kimler tarafından ve hangi çıkarlar doğrultusunda alındığı asıl belirleyicidir. Bu nedenle yalnızca sonuçlara katlanmak değil, politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında doğrudan söz ve karar sahibi olmak istiyoruz."

“Zaman da bir sınıf meselesidir”

"Diplomatların ve şirket temsilcilerinin toplantılara katılacak zamanı ve bütçesi varken; vardiyadaki işçinin, tarladaki çiftçinin, kuryenin, öğretmenin ve sağlık emekçisinin aynı imkânı yoktur" denilen açıklamada, toplantıya katılmanın emekçiler için ücretten, yıllık izinden veya iş güvencesinden vazgeçmek anlamına geldiği ifade edildi.

“Biz seyirci değil, karar sahibiyiz” denilen açıklamada bir köylüye verilen sembolik söz hakkının gerçek bir katılım olmadığı ifade edilerek "Biz yalnızca söz hakkı değil; örgütlenme, itiraz, karar ve denetim hakkı talep ediyoruz" denildi.

Açıklamada “COP31’de ücretli izin ve fiili katılım hakkımızı talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Emekçilerin ve gençlerin tartışmalara eşit koşullarda katılabilmesi için 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, ücretli izin hakkı tanınması gerektiği belirtildi. Sendikalar ve meslek örgütleri bu hakkı, toplu sözleşmelerle ve fiili eylemlilikle güvence altına almaya çağırıldı.

İklim Adaleti Forumunca yapılan açıklamada şu taleplere yer verildi: "Katılım izinleri yıllık ücretten, primden veya iş güvencesinden düşülmemeli; sendikali-sendikasız tüm çalışanlar için yasal koruma sağlanmalı.

Antalya'daki kamusal etkinlikler için ücretsiz toplu ulaşım, düşük gelirlilere konaklama ve bağımlı yakını olanlara kamusal bakım desteği sağlanmalı.

Emek, kadın, gençlik ve yaşam alanı örgütlerinin müzakere süreçlerine doğrudan ve bağımsız temsille katılımı tanınmalı.

Yatırım planları ile ekolojik etki raporları şeffaf bir şekilde kamusal erişime açılmalı, toplumsal denetim hakkı engellenmemeli.

“Adil dönüşüm yetmez, demokratik dönüşüm gerekir”

Adil dönüşüme de değinilen açıklamada "İşçiden uyum sağlaması, çiftçiden üretimini dönüştürmesi, yurttaştan tüketimini kısması istenirken şirketlerin kâr odaklı mülkiyet ve karar gücü dokunulmaz bırakılamaz" ifadeleri kullanıldı.

Üretimin toplumsal ihtiyaçlar ve ekolojik sınırlar gözetilerek yeniden örgütlenmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Tarihsel sermayenin ekoloji borcu parayla ölçülemez” denildi.

Sanayileşmenin servetini biriktirenlerle ekolojik yıkımın bedelini ödeyenlerin aynı olmadığını belirten İklim Adaleti Forumu, "Emperyalist merkezlerin tarihsel sorumluluğu karbon piyasalarına veya finansman paketlerine indirgenemez. Ekolojik yıkımın bedelini ödeyen halklar, kaynakların nasıl yönetileceği konusunda doğrudan karar sahibi olmalıdır" dedi.

Son olarak açıklamanın devamında şu mesaj paylaşıldı:

"Talan edilen meraların, kurutulan nehirlerin, yakılan ormanların ve toprağını savunan köylülerin sesiyle orada olacağız. Antalya'nın yalnızca şirketlerin ve kapalı kapı diplomasisinin vitrini olmasına izin vermeyeceğiz. Ücretimizden ve işimizden taviz vermeden, kendi örgütlerimiz ve meşru taleplerimizle toplanacağız. Çünkü dünyanın geleceğini belirlemek ayrıcalıklı bir azınlığın tekeli değil; yaşamı her gün yeniden üretenlerin ellerindedir. Zaman hakkımızı istiyoruz. Söz, örgütlenme ve karar hakkımızı istiyoruz. Üretim ve yaşam üzerinde toplumsal denetim istiyoruz.”

İklim Adaleti Forumu ve imzacıların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İmzacı kurumlar: Öğrenci Veli Derneği (Velider) Tüm Emeklilerin Sendikası Salda Gölü Koruma Derneği Uşak Ulubey Doğal Üretim ve Dayanışma Derneği (ÇEDAY) Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu İkizdere Dernekler Federasyonu Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği Şavşat Dernekleri federasyonu İstanbul Şavşat Derneği Samsun Çevre Platformu (Samçep) Samandağ Ekoloji Grubu Antakya Çevre Koruma Derneği İstanbul Kent Çevre Doğa ve Canlı Hakları Dernegi Sivas Zara Caylıca Köyü Derneği Köyceğiz Çevre ve Doğa Koruma Derneği Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu Denizli Avdan Platformu Acıbadem Sakinleri Dayanışması Gümüşhacıköy Çevre Platformu Saros Gönüllüleri Araklı Karadere Vadisi Yaylaları Doğayı ve Yaban Hayatını Koruma Derneği Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği İnsanca Felsefe Sanat ve Bilim Çevresi Kıyılar Halkındır İnisiyatifi Kadıköy Kent Dayanışması Türkiye İnsan Hakları Kurumu Eskişehir Ekoloji Derneği Kocaeli Çevre Platformu Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Kızderbentliler Dayanışma Derneği Kocaeli Çevre Savunması Kocaeli Sürdürülebilir Çevre ve Yaşam Derneği Kocaeli KHK Platformu Türkiye Yazarlar Sendikası Türetim Ağı Derneği Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Tekirdağ Kent Konseyi Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği ANSAN Antalya Sanatçılar Derneği Yeşil Artvin Derneği Sol Feminist Hareketi Kaş Çevre Platformu Kumluca Pir Sultan Abdal Derneği Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Validebağ Gönüllüleri Derneği Vaminon (Arhavi Maden İstemiyor) Fethiye Kent Konseyi Varto Ekoloji Platformu Haliç Dayanışması Gazipaşa Hepimizin Platformu Kaş Çevre Platformu Kaş Kadın Platformu Kaş Koruma İnsiyatifi Kaş Hayvanseverler Kaş Çevre ve Kültür Derneği Eğitim-Sen Kaş Şubesi Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Kayınormanı Derneği Giresun Doğa ve Çevre Derneği

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