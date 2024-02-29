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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 14:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 14:48
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İkizköylülerin delil tespiti talepleri reddedildi

“Evlerimizin hemen karşısında patlatılan dinamitler yüzünden aylardır evlerimiz çatlaklar içinde. Dört bir yanından çatlayan evlerimizde güvende değiliz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İkizköylülerin delil tespiti talepleri reddedildi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesiyle başlayan maden ocağı çalışmalarında kullanılan dinamitler, İkiközylülerin evlerinde çatlaklar oluşturdu.

Çatlakların tespiti için İkizköylülerin, 22 Şubat'ta Milas Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvurular reddedildi.

Başvurunun reddedilme gerekçesi şöyle: 

“Tespit isteyenin tespit talebinde bu aşamada hukuki yararının bulunmadığı, belirtilen taleplerin hususların geçmiş zamana ait olduğu, tespit yapılamadığı takdirde delilin zayi olacağı ya da teminin güçleşeceği yolunda mevcut bir durumun bulunmadığı, talep edenin talep ettiği hususların açık, somut ve sonradan elde etmesi güç bir delile ilişkin olmadığı, taleplerinin yargılamayı gerektirdiği, talep edilen hususların ileride açılacak olan davada da tespit edilebileceği, yargılamayı yapan esas mahkemesinde belirtilen hususlar için talepte bulunulabileceğinden bu aşamada delil tespiti neticesinde istenilen tespit talebinin hukuki yarar bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

“Defalarca başvurduk”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yayımlayan İkizköy Çevre Komitesi, özetle şöyle dedi:

“Evlerimizin hemen karşısında patlatılan dinamitler yüzünden aylardır evlerimiz çatlaklar içinde. Dört bir yanından çatlayan evlerimizde güvende değiliz. Her gün deprem şiddetinde sarsıntılar yaşıyoruz.

“Evlerimizin madende patlatılan dinamitler yüzünden aldığı hasarı tespit etmesi için mahkemeye bıkmadan, usanmadan defalarca başvurduk. Jandarmaya şikâyette bulunduk. Milas Kaymakamı ile görüşmeye gittik. Jandarma evlerimize gelip yalnızca çatlaklarımıza baktı, Kaymakam verilen izinler çerçevesinde bir sorun yoktur dedi, mahkemeler de hukuki yarar bulmadığı için delil tespit talebimizi reddetti.

“Gitmemizi beklediğiniz bu toprakları, Akbelen’i de İkizköy’ü de terk etmeyeceğiz.” (TY)

ikizköy Akbelen Ormanı Muğla Milas YK Enerji
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26 Şubat 2024
/haber/ekoloji-orgutlerinden-limak-filarmoni-orkestrasi-protestosu-292365
Akbelen Ormanı'nda maden çalışmaları başladı
21 Kasım 2023
/haber/akbelen-ormani-nda-maden-calismalari-basladi-288240
İkizköylü Esra Işık: Nöbetimiz sürüyor, Akbelen’den vazgeçmeyeceğiz
17 Ekim 2023
/haber/ikizkoylu-esra-isik-nobetimiz-suruyor-akbelenden-vazgecmeyecegiz-286472
BM’den “Limak’la işbirliği” hakkında açıklama
19 Ağustos 2023
/haber/bm-den-limak-la-isbirligi-hakkinda-aciklama-282940
İkizköylülerden BM’ye: Limak ile iş birliğini sonlandırın
18 Ağustos 2023
/haber/ikizkoylulerden-bm-ye-limak-ile-is-birligini-sonlandirin-282918
Akbelen Ormanı: ÇED raporları ne anlatmıyor?
4 Ağustos 2023
/yazi/akbelen-ormani-ced-raporlari-ne-anlatmiyor-282384
BİM ORMANDA MADENİN ÖNÜNÜ AÇTI
Akbelen Ormanı Davası | İkizköylüler "tüm yaşam savunucularını" Akbelen'e çağırıyor
24 Aralık 2022
/haber/akbelen-ormani-davasi-ikizkoyluler-tum-yasam-savunucularini-akbelen-e-cagiriyor-271924
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
İkizköylüler: Akbelen Ormanı yaşıyorsa direnişimiz sayesinde
17 Aralık 2022
/haber/ikizkoyluler-akbelen-ormani-yasiyorsa-direnisimiz-sayesinde-271547
Akbelen Ormanı'ndaki direnişe gece yarısı müdahale
10 Ağustos 2021
/haber/akbelen-ormani-ndaki-direnise-gece-yarisi-mudahale-248490
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