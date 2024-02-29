İkizköylülerin delil tespiti talepleri reddedildi

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesiyle başlayan maden ocağı çalışmalarında kullanılan dinamitler, İkiközylülerin evlerinde çatlaklar oluşturdu.

Çatlakların tespiti için İkizköylülerin, 22 Şubat'ta Milas Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvurular reddedildi.

Başvurunun reddedilme gerekçesi şöyle: “Tespit isteyenin tespit talebinde bu aşamada hukuki yararının bulunmadığı, belirtilen taleplerin hususların geçmiş zamana ait olduğu, tespit yapılamadığı takdirde delilin zayi olacağı ya da teminin güçleşeceği yolunda mevcut bir durumun bulunmadığı, talep edenin talep ettiği hususların açık, somut ve sonradan elde etmesi güç bir delile ilişkin olmadığı, taleplerinin yargılamayı gerektirdiği, talep edilen hususların ileride açılacak olan davada da tespit edilebileceği, yargılamayı yapan esas mahkemesinde belirtilen hususlar için talepte bulunulabileceğinden bu aşamada delil tespiti neticesinde istenilen tespit talebinin hukuki yarar bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

“Defalarca başvurduk”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yayımlayan İkizköy Çevre Komitesi, özetle şöyle dedi:

“Evlerimizin hemen karşısında patlatılan dinamitler yüzünden aylardır evlerimiz çatlaklar içinde. Dört bir yanından çatlayan evlerimizde güvende değiliz. Her gün deprem şiddetinde sarsıntılar yaşıyoruz.

“Evlerimizin madende patlatılan dinamitler yüzünden aldığı hasarı tespit etmesi için mahkemeye bıkmadan, usanmadan defalarca başvurduk. Jandarmaya şikâyette bulunduk. Milas Kaymakamı ile görüşmeye gittik. Jandarma evlerimize gelip yalnızca çatlaklarımıza baktı, Kaymakam verilen izinler çerçevesinde bir sorun yoktur dedi, mahkemeler de hukuki yarar bulmadığı için delil tespit talebimizi reddetti.

“Gitmemizi beklediğiniz bu toprakları, Akbelen’i de İkizköy’ü de terk etmeyeceğiz.” (TY)