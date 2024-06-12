İkizköylülerden Akbelen Ormanı için çağrı

İkizköylüler, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Akbelen Ormanı'nın kesim izninin uzatılmasına karşı açtıkları iptal davasına katılım çağrısı yaptı.

İkizköylü yurttaşlar, yayınladıkları videolarla yarın (13 Haziran) Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma için çektikleri videolarda Akbelen Ormanı’nı korumak için beş yıldır verdikleri mücadeleyi anlattı.

İkizköy muhtarı Nejla Işık, duruşmaya çağrı videosunda “Şu an Akbelen oyuluyor, dinamitler patlatılıyor, su kaynaklarımız yok oluyor; zeytinliklerimiz, hayvanlarımız, sebzelerimiz tozun içinde. Buna rağmen bu köyden gitmemek için inat ediyoruz. Herkesi bu sesi yükseltmeye 13 Haziran'da Muğla 1. İdare Mahkemesi önüne bekliyoruz,” dedi.

Dayanışma

İkizköylülerin avukatlarından İpek Sarıca ise, şirketin orman kesim izninin 28 Aralık 2021'de bittiğini söyleyerek şöyle dedi:



“İznin bitiş tarihinden önce Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Fakat bu izin ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı varken, şirket kesim için başvuru yapmış. Müdürlük ise başvuruyu alıyor ve işlem yapmadan askıda bekletiyor. Başvuru konusu hukuksuz bir işlem ve bu işleme dayanarak kesim iznini uzatma kararı veriliyor. O kararla Akbelen Ormanı katledildi ve ekokırım suçu işlendi.

“Duruşmada bu iznin iptal edilmesini isteyeceğiz. Doğaya, geleceğe ne kadar saygı duyulduğu bu duruşmada belli olacak. Bu hukuksuzluğa karşı hep birlikte olmak gerekiyor.”

2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE İkizköylüler: Akbelen Ormanı yaşıyorsa direnişimiz sayesinde