İkizköylülerden Akbelen Ormanı için çağrı
İkizköylüler, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Akbelen Ormanı'nın kesim izninin uzatılmasına karşı açtıkları iptal davasına katılım çağrısı yaptı.
İkizköylü yurttaşlar, yayınladıkları videolarla yarın (13 Haziran) Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma için çektikleri videolarda Akbelen Ormanı’nı korumak için beş yıldır verdikleri mücadeleyi anlattı.
İkizköy muhtarı Nejla Işık, duruşmaya çağrı videosunda “Şu an Akbelen oyuluyor, dinamitler patlatılıyor, su kaynaklarımız yok oluyor; zeytinliklerimiz, hayvanlarımız, sebzelerimiz tozun içinde. Buna rağmen bu köyden gitmemek için inat ediyoruz. Herkesi bu sesi yükseltmeye 13 Haziran'da Muğla 1. İdare Mahkemesi önüne bekliyoruz,” dedi.
Dayanışma
İkizköylülerin avukatlarından İpek Sarıca ise, şirketin orman kesim izninin 28 Aralık 2021'de bittiğini söyleyerek şöyle dedi:
“İznin bitiş tarihinden önce Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Fakat bu izin ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı varken, şirket kesim için başvuru yapmış. Müdürlük ise başvuruyu alıyor ve işlem yapmadan askıda bekletiyor. Başvuru konusu hukuksuz bir işlem ve bu işleme dayanarak kesim iznini uzatma kararı veriliyor. O kararla Akbelen Ormanı katledildi ve ekokırım suçu işlendi.
“Duruşmada bu iznin iptal edilmesini isteyeceğiz. Doğaya, geleceğe ne kadar saygı duyulduğu bu duruşmada belli olacak. Bu hukuksuzluğa karşı hep birlikte olmak gerekiyor.”
2022'DE 10 EKOLOJİK MÜCADELE
İkizköylüler: Akbelen Ormanı yaşıyorsa direnişimiz sayesinde
Ne olmuştu?
Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri almış (Kasım 2020) ancak İkizköylüler'in direnişiyle karşılaşmıştı.
17 Temmuz 2021 sabah saat 6'da Akbelen Ormanı'na giren Orman İşletmesi kesim ekibi İkizköy halkı ormanın derinliklerine erişinceye kadar 30'a yakın ağacı kesti.
Kesimlerden sonra İkizköylüler ormanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.
Akbelen Ormanı'nın kesim izninin iptali için açılan davada mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti 7 Eylül 2021'de bölgede keşif gerçekleştirdi. Bölgede ilk yapılan keşifte hakimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve Şiar Rişvanoğlu reddi hakim başvurusunda bulundu.
1 Mart 2022'deki ikinci bilirkişi inceleme öncesi Resmî Gazete'de yayımlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Mayıs 2022'de hazırlanan bilirkişi raporunda madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edildi; ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı'nın madenciliğe açılması gerektiği de savunuldu. Bilirkişi raporuna itiraz edildi.
24 Temmuz 2023'te sabah saat 05.30'te Akbelen Ormanı'na jandarma ve TOMA’ların sevk edilmesiyle yeniden onlarca ağaç kesildi ve Akbelen Direnişçileri gözaltına alındı.
Akbelen Ormanı'ndaki direniş, tüm engellemelere rağmen sürüyor. (TY)