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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 10:59
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:27
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İkizköylüler, Akbelen için Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüyor

Maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan davanın duruşması bugün Muğla İdare Mahkemesi'nde görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/11/ikizkoyluler-akbelen-icin-mugla-idare-mahkemesi-ne-yuruyor.jpg

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağının faaliyetleri için başlatılan ağaç kesimine karşı direnen İkizköylüler, bugün Muğla İdare Mahkemesi'nde görülecek dava için yürüyüşe başladı.

Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan davaların duruşması bugün saat 14.00'da görülecek. 

"Nöbeti de mücadeleyi de bırakmadık" diyen direnişçiler İkizköy, Karacahisar, Çamköy'den, Milas'tan, Bodrum'dan Muğla'ya yürüyor.

İkizköylü Necla Işık yürüyüşe başlamadan önce şöyle konuştu:

"Niçin buradayız? 4 senedir toprağımız, havamız, zeytinler, ağaçlar uğruna mücadeleye çıktık. Burada ürettiklerimizle varız. Bütün bunları üretmekten gurur duyuyoruz. Su kaynaklarımız için buradayız. Termik santraller bizim suyumuzu yok etti. Madende dinamit patlatarak yeraltı sularını yok ettiğiniz yeter. Toprağımızı zehirlediğiniz yeter. 24 Temmuz'dan bu yana yaşam savunucuları olarak hiç hak etmediğimiz muameleye maruz kaldık. Biz toprağımızla, ürettiklerimizle varız. Mankemeye de ürettiklerimizle birlikte gideceğiz. Üretimlerimizi madenlere kurban ettirmeyeceğiz." 

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Dün (28 Temmuz) Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesiminin durdurulması için yapılan başvuruyu üçüncü kez reddetti.

Mahkeme kararında, "Dosyanın incelenmesinden davacı ve bir kısım müdahil davacılara işletme sahasında yer alan ağaçların 24/07/2023 tarihinde kesilmeye başlandığı, ağaç kesiminin devam etmesi halinde Akbelen Ormanı'nın yok olacağı, bu durumun ise esasta verilecek kararı etkisiz hale getireceği ileri sürülmek suretiyle yürütmeyi durdurma talebinde bulunulmuş ise de yukarıda anılan 2577 sayılı kanunun 27. maddesinde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması işleminin üçüncü kez reddine karar verildi" denildi. (AÖ)

Akbelen direnişi dava
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9 Eylül 2023
/haber/akbelen-deki-tarihi-varliklar-icin-koruma-talebi-283773
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