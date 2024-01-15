İkizköylüler: Akbelen'de zeytinliklerimiz toz altında

İkizköy Çevre Komitesi, bugün yayımladığı bir açıklamayla 1979 yılından beri Muğla’nın Milas ilçesindeki yedi köyün ve yüzbinlerce zeytin ağacının kömür madenleri ve santraller nedeniyle tahrip edildiğini duyurdu.

“Şimdi de patlamalar ve kazılar ile Akbelen'deki zeytinlikler tehlikede,” diyen komite, hazırladığı dilekçe ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslendi.

“Ağaçlarımızın meyve vermesi engelleniyor”

Komitenin, dilekçesinde şöyle dendi:

“Akbelen Ormanı’nın yakın çevresindeki 45 bin zeytin ağacı maden açma faaliyetlerinden dolayı toz altında kalıyor. Zeytin ağaçlarımızın hem büyümesi, hem meyve vermesi engelleniyor.

“Oysa Zeytincilik Kanunu çok açık. Madde 20’ye göre ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Yani zeytinliklerin çevresinde maden ocağı açılamaz, işletilemez.

“Tarım ve Orman Bakanına sesleniyoruz: En değerli ürünümüzü, yaşam kaynağımızı madenin tozuna kurban etmeyin. Akbelen’de Zeytincilik Kanunu Madde 20’yi uygulayın!”

İkizköy Çevre Komitesi’nin hazırladığı dilekçeyi görmek/imzalamak için tıklayın.