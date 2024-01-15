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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 14:15
2 dk Okuma

İkizköylüler: Akbelen'de zeytinliklerimiz toz altında

İkizköy Çevre Komitesi, Akbelen Ormanı’ndaki zeytinliklerinin tehlike altında olduğunu söyleyerek Tarım ve Orman Bakanına seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İkizköylüler: Akbelen'de zeytinliklerimiz toz altında
Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

İkizköy Çevre Komitesi, bugün yayımladığı bir açıklamayla 1979 yılından beri Muğla’nın Milas ilçesindeki yedi köyün ve yüzbinlerce zeytin ağacının kömür madenleri ve santraller nedeniyle tahrip edildiğini duyurdu.

“Şimdi de patlamalar ve kazılar ile Akbelen'deki zeytinlikler tehlikede,” diyen komite, hazırladığı dilekçe ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslendi.

“Ağaçlarımızın meyve vermesi engelleniyor”

Komitenin, dilekçesinde şöyle dendi:

“Akbelen Ormanı’nın yakın çevresindeki 45 bin zeytin ağacı maden açma faaliyetlerinden dolayı toz altında kalıyor. Zeytin ağaçlarımızın hem büyümesi, hem meyve vermesi engelleniyor.

“Oysa Zeytincilik Kanunu çok açık. Madde 20’ye göre ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Yani zeytinliklerin çevresinde maden ocağı açılamaz, işletilemez.

“Tarım ve Orman Bakanına sesleniyoruz: En değerli ürünümüzü, yaşam kaynağımızı madenin tozuna kurban etmeyin. Akbelen’de Zeytincilik Kanunu Madde 20’yi uygulayın!”

İkizköy Çevre Komitesi’nin hazırladığı dilekçeyi görmek/imzalamak için tıklayın

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun / Madde 20

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.” (TY)

Akbelen direnişi Akbelen Ormanı zeytincilik kanunu
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