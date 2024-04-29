ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 15:53
2 dk Okuma

İkizköy’de su kesintileri: Hayvanlarımız susuz kaldı

Maden çalışmalarının devam ettiği İkizköy’e üç gündür çeşitli nedenlerle su verilmiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İkizköy’de su kesintileri: Hayvanlarımız susuz kaldı
Fotoğraf: İkizköy Direniyor / X

Muğla’nın Milas İkizköy Mahallesi'nde, Akbelen Ormanları’nın kesilmesinin ardından başlayan maden ocağı çalışmaları devam ediyor. Köylüler ise, patlatılan dinamitler ve tozun yanı sıra susuzlukla mücadele ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Akbelen'de geçen hafta yaşanan su kesintilerinin ardından son üç gündür tamamen sular kesik. 

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurulara ise yanıt verilmiyor.

“Gerekirse santrali basacağız”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, özellikle son iki haftadır yaşanan su kesintilerinden dolayı bahçe işlerinin yapılamadığını aktardı. Işık, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bahçe fidanlarımız, sulayamadığımız için kurudu. İnekler, koyunlar, tüm hayvanlarımız susuz kaldı. Patlak olduğu söylendi; fakat bu patlak bir türlü bulunamadı. Daha sonra arızanın santralin deposundaki pompadan kaynaklandığı söylendi. Bu ise, dün akşam fark edilmiş. Santralde kimse yok mu? Bu arıza neden giderilmiyor? Muhtar seçildim diye mi İkizköylülere ceza veriliyor? İki elimiz yakanızda. Gerekirse santrali basacağız. İkizköyün su ihtiyacını acilen giderin. 

“Boyun eğmeyeceğiz ve bu köyü asla terk etmeyeceğiz. Sularımızı da kesseniz, tepemizde dinamik de patlatsanız, evin altında can versek de burada onurlu öleceğiz. İkizköy'ün bir karış toprağını vermeyeceğiz. Beş yıl önce Işıkköy'e yapılanlar şimdi bize yapılıyor. Buradan tüm sorumlu kurumlara sesleniyoruz; artık şirket ile muhatap olmak istemiyoruz. Sorunumuzu giderin. Yeraltı sularımızı neden termik santrallere veriyoruz? Yeter artık." (TY)

Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
AKBELEN DİRENİŞÇİSİ, İKİZKÖY’ÜN YENİ MUHTARI
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
31 Mart 2024
Akbelen Ormanı ikizköy nejla ışık muğla
ilgili haberler
Akbelen'deki talan, aylar sonra ilk kez görüntülendi
18 Mart 2024
/haber/akbelen-deki-talan-aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-293195
"Kamulaştırma gündeminin Akbelen'in gerçeğini gölgelemesini istemiyoruz"
15 Mart 2024
/haber/kamulastirma-gundeminin-akbelen-in-gercegini-golgelemesini-istemiyoruz-293122
İkizköylüler: Akbelen'de zeytinliklerimiz toz altında
15 Ocak 2024
/haber/ikizkoyluler-akbelen-de-zeytinliklerimiz-toz-altinda-290570
Akbelen direnişçisi Havana Ova: Biz davamızdan vazgeçmedik
4 Ocak 2024
/haber/akbelen-direniscisi-havana-ova-biz-davamizdan-vazgecmedik-290126
HEDEP EKOLOJİ KOMİSYONU AKBELEN'DE
İbrahim Akın: “Akbelen direnişinin sesinin kısılmasına izin vermeyelim"
28 Kasım 2023
/haber/ibrahim-akin-akbelen-direnisinin-sesinin-kisilmasina-izin-vermeyelim-288527
Akbelen Ormanı'nda maden çalışmaları başladı
21 Kasım 2023
/haber/akbelen-ormani-nda-maden-calismalari-basladi-288240
İkizköylü Esra Işık: Nöbetimiz sürüyor, Akbelen’den vazgeçmeyeceğiz
17 Ekim 2023
/haber/ikizkoylu-esra-isik-nobetimiz-suruyor-akbelenden-vazgecmeyecegiz-286472
İkizköylüler, Akbelen için Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüyor
11 Ekim 2023
/haber/ikizkoyluler-akbelen-icin-mugla-idare-mahkemesi-ne-yuruyor-286141
Akbelen'de nöbet alanına jandarma baskını: "Hepiniz utancınızla yaşayın"
12 Eylül 2023
/haber/akbelen-de-nobet-alanina-jandarma-baskini-hepiniz-utancinizla-yasayin-283860
ilgili haberler
Akbelen'deki talan, aylar sonra ilk kez görüntülendi
18 Mart 2024
/haber/akbelen-deki-talan-aylar-sonra-ilk-kez-goruntulendi-293195
"Kamulaştırma gündeminin Akbelen'in gerçeğini gölgelemesini istemiyoruz"
15 Mart 2024
/haber/kamulastirma-gundeminin-akbelen-in-gercegini-golgelemesini-istemiyoruz-293122
İkizköylüler: Akbelen'de zeytinliklerimiz toz altında
15 Ocak 2024
/haber/ikizkoyluler-akbelen-de-zeytinliklerimiz-toz-altinda-290570
Akbelen direnişçisi Havana Ova: Biz davamızdan vazgeçmedik
4 Ocak 2024
/haber/akbelen-direniscisi-havana-ova-biz-davamizdan-vazgecmedik-290126
HEDEP EKOLOJİ KOMİSYONU AKBELEN'DE
İbrahim Akın: “Akbelen direnişinin sesinin kısılmasına izin vermeyelim"
28 Kasım 2023
/haber/ibrahim-akin-akbelen-direnisinin-sesinin-kisilmasina-izin-vermeyelim-288527
Akbelen Ormanı'nda maden çalışmaları başladı
21 Kasım 2023
/haber/akbelen-ormani-nda-maden-calismalari-basladi-288240
İkizköylü Esra Işık: Nöbetimiz sürüyor, Akbelen’den vazgeçmeyeceğiz
17 Ekim 2023
/haber/ikizkoylu-esra-isik-nobetimiz-suruyor-akbelenden-vazgecmeyecegiz-286472
İkizköylüler, Akbelen için Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüyor
11 Ekim 2023
/haber/ikizkoyluler-akbelen-icin-mugla-idare-mahkemesi-ne-yuruyor-286141
Akbelen'de nöbet alanına jandarma baskını: "Hepiniz utancınızla yaşayın"
12 Eylül 2023
/haber/akbelen-de-nobet-alanina-jandarma-baskini-hepiniz-utancinizla-yasayin-283860
Sayfa Başına Git