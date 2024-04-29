İkizköy’de su kesintileri: Hayvanlarımız susuz kaldı

Muğla’nın Milas İkizköy Mahallesi'nde, Akbelen Ormanları’nın kesilmesinin ardından başlayan maden ocağı çalışmaları devam ediyor. Köylüler ise, patlatılan dinamitler ve tozun yanı sıra susuzlukla mücadele ediyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Akbelen'de geçen hafta yaşanan su kesintilerinin ardından son üç gündür tamamen sular kesik.

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurulara ise yanıt verilmiyor.

“Gerekirse santrali basacağız”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, özellikle son iki haftadır yaşanan su kesintilerinden dolayı bahçe işlerinin yapılamadığını aktardı. Işık, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bahçe fidanlarımız, sulayamadığımız için kurudu. İnekler, koyunlar, tüm hayvanlarımız susuz kaldı. Patlak olduğu söylendi; fakat bu patlak bir türlü bulunamadı. Daha sonra arızanın santralin deposundaki pompadan kaynaklandığı söylendi. Bu ise, dün akşam fark edilmiş. Santralde kimse yok mu? Bu arıza neden giderilmiyor? Muhtar seçildim diye mi İkizköylülere ceza veriliyor? İki elimiz yakanızda. Gerekirse santrali basacağız. İkizköyün su ihtiyacını acilen giderin.

“Boyun eğmeyeceğiz ve bu köyü asla terk etmeyeceğiz. Sularımızı da kesseniz, tepemizde dinamik de patlatsanız, evin altında can versek de burada onurlu öleceğiz. İkizköy'ün bir karış toprağını vermeyeceğiz. Beş yıl önce Işıkköy'e yapılanlar şimdi bize yapılıyor. Buradan tüm sorumlu kurumlara sesleniyoruz; artık şirket ile muhatap olmak istemiyoruz. Sorunumuzu giderin. Yeraltı sularımızı neden termik santrallere veriyoruz? Yeter artık." (TY)