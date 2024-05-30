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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 14:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 14:34
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İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi

“Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi
Fotoğraf: Nejla Işık'ın X hesabı

İkizköy Çevre Komitesi, Akbelen Direnişçisi ve İkizköy muhtarı Nejla Işık'a "pankart asma" iddiasıyla verilen 40 bin TL'lik para cezasına karşı açtığı davayı kazandı.

Mahkemenin kararını bugün duyuran komite “Cezanın mücadelemizi sindirme amacı taşıdığını biliyoruz. Bilinsin köyümüzden de haklı mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Hayatlarımızı gasp eden madeni durduracağız,” dedi.

Kararı veren Muğla 2. İdare Mahkemesi “ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmediğini” belirtti.

Işık’tan açıklama

Karara dair açıklama yapan Nejla Işık, şöyle dedi:

“Bu ceza haklı mücadelemize kesilmiş bir cezaydı. Yalnızca bize değil; toprağını, ağacını, köyünü, yaşam alanlarını savunan herkese bir gözdağıydı. Bu davayı kazanmış olmaktan mutluyuz. Fakat bizim asıl mutluluğumuz sonuna kadar haklı olduğumuzu bildiğimiz asli davamızı ve mücadelemizi kazanmak; köyümüzü, zeytinliklerimizi, topraklarımızı, tarihimizi madenin kirli elinden kurtarmak olacak. 

“Beş sene önce çıktığımız bu yola istedikleri kadar taş koysunlar, asla vazgeçmeyeceğiz. İrademize, mücadelemize, haklı davamıza sahip çıkan; bizleri yalnız bırakmayan, Akbelen için adalet sesine ses olan tüm kamuoyuna kendim ve köyüm adına teşekkür ederim. Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız!” (TY)

İkizköy muhtarı Nejla Işık’a para cezası
İkizköy muhtarı Nejla Işık’a para cezası
28 Mayıs 2024
nejla ışık Akbelen Ormanı ikizköy Akbelen direnişi
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