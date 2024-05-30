İkizköy muhtarı Nejla Işık’a verilen para cezası iptal edildi

İkizköy Çevre Komitesi, Akbelen Direnişçisi ve İkizköy muhtarı Nejla Işık'a "pankart asma" iddiasıyla verilen 40 bin TL'lik para cezasına karşı açtığı davayı kazandı.

Mahkemenin kararını bugün duyuran komite “Cezanın mücadelemizi sindirme amacı taşıdığını biliyoruz. Bilinsin köyümüzden de haklı mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Hayatlarımızı gasp eden madeni durduracağız,” dedi.

Kararı veren Muğla 2. İdare Mahkemesi “ödeme emrinde hukuka uyarlık görülmediğini” belirtti.

İkizköy muhtarımız Nejla Işık'a "pankart asma" iddiasıyla verilen para cezasına dair açtığımız davayı kazandık. Cezanın mücadelemizi sindirme amacı taşıdığını biliyoruz.



Bilinsin köyümüzden de haklı mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Hayatlarımızı gasp eden madeni durduracağız! pic.twitter.com/fUKLYa9zuR — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) May 30, 2024

Işık’tan açıklama

Karara dair açıklama yapan Nejla Işık, şöyle dedi:

“Bu ceza haklı mücadelemize kesilmiş bir cezaydı. Yalnızca bize değil; toprağını, ağacını, köyünü, yaşam alanlarını savunan herkese bir gözdağıydı. Bu davayı kazanmış olmaktan mutluyuz. Fakat bizim asıl mutluluğumuz sonuna kadar haklı olduğumuzu bildiğimiz asli davamızı ve mücadelemizi kazanmak; köyümüzü, zeytinliklerimizi, topraklarımızı, tarihimizi madenin kirli elinden kurtarmak olacak.

“Beş sene önce çıktığımız bu yola istedikleri kadar taş koysunlar, asla vazgeçmeyeceğiz. İrademize, mücadelemize, haklı davamıza sahip çıkan; bizleri yalnız bırakmayan, Akbelen için adalet sesine ses olan tüm kamuoyuna kendim ve köyüm adına teşekkür ederim. Direne direne, birleşe birleşe, eninde sonuna bu davayı kazanacağız!” (TY)