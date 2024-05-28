İkizköy muhtarı Nejla Işık’a para cezası

İkizköy Çevre Komitesi, Akbelen direnişçilerinden ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İkizköy muhtarı seçilen Nejla Işık’a verilen 40 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yayımladı.

Işık’a Akbelen nöbet alanına pankart astığı gerekçesiyle verilen para cezasının iptaline ilişkin İkizköy Çevre Komitesi’nin açtığı davanın duruşması dün (27 Mayıs) görüldü.

Kararın 15 gün içinde verileceğini söyleyen komite, şöyle dedi:

“Bizler biliyoruz ki bu haksız cezalar; hiçbir hukuk tanımadan ormanımızın kesilmesine, yaşam alanlarımızın yağmalanmasına, insanca yaşam hakkımızın gasp edilmesine karşı verdiğimiz mücadelemize, kıramadıkları irademize verilmeye çalışılıyor.

“Bunu kabul etmiyoruz. Bizi bunlarla yıldıramazsınız. Ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz!” (TY)