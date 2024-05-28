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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 13:12
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 13:12
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İkizköy muhtarı Nejla Işık’a para cezası

Akbelen nöbet alanına pankart astığı gerekçesiyle İkizköy muhtarına verilen cezanın iptaline karşı açılan davada karar, 15 gün içinde açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İkizköy muhtarı Nejla Işık’a para cezası
Fotoğraf: Kazım Kızıl

İkizköy Çevre Komitesi, Akbelen direnişçilerinden ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İkizköy muhtarı seçilen Nejla Işık’a verilen 40 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yayımladı.

Işık’a Akbelen nöbet alanına pankart astığı gerekçesiyle verilen para cezasının iptaline ilişkin İkizköy Çevre Komitesi’nin açtığı davanın duruşması dün (27 Mayıs) görüldü. 

Kararın 15 gün içinde verileceğini söyleyen komite, şöyle dedi

“Bizler biliyoruz ki bu haksız cezalar; hiçbir hukuk tanımadan ormanımızın kesilmesine, yaşam alanlarımızın yağmalanmasına, insanca yaşam hakkımızın gasp edilmesine karşı verdiğimiz mücadelemize, kıramadıkları irademize verilmeye çalışılıyor. 

“Bunu kabul etmiyoruz. Bizi bunlarla yıldıramazsınız. Ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz!” (TY)

Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
AKBELEN DİRENİŞÇİSİ, İKİZKÖY’ÜN YENİ MUHTARI
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
31 Mart 2024
İkizköy Çevre Komitesi nejla ışık Akbelen Nöbeti Akbelen Ormanı
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