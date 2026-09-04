İkizköy'den 16 Eylül'deki duruşmaya çağrı: Kamu biziz, Akbelen bizim!

Muğla, Milas'a bağlı İkizköy'ü de içerisine alan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davanın duruşması, 16 Eylül'de Ankara'da görülecek. 10 Ocak 2026’da verilen acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada mahkemeden yurttaşların lehine karar çıkmış, 679 parsel tarım arazisini kapsayan kararın yürütmesi durdurulmuştu. İkizköylüler 16 Eylül'de esasa ilişkin karar verilmesi beklenen duruşma için kamuoyuna çağrıda bulundu:

"Akbelen’de yalnızca kendi toprağımız için değil, köyünü, evini, toprağını ve geçimini korumaya çalışan tüm köylüler ve ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bu süreçte Danıştay haklı davamızda acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu ve 16 Eylül 2026 gününe duruşma tarihi verdi. Bu duruşmada şirketlerin kârı, rantı ve çıkarlarına karşı köylünün, toplumun kamu yararını savunacağız. Acele kamulaştırma kararının iptal edilmesini, topraklarımızın anayasal güvenceye alınmasını talep edeceğiz."

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"Kamu yararı şirketlerin yararı değil, kamu biziz. Akbelen bizim!" sözlerine yer verilerek kamuoyundan duruşma için destek talebinde bulunan İkizköylüler şu ifadeleri kullandı:

"Bir şirket kredilerle, fonlarla, ödeneklerle, teşviklerle kamu kaynaklarını tüketiyor ve bu kadar çok yıkıma yol açıyorsa, soruyoruz: Bunun neresi kamu yararıdır? Kamuya, ülkemize, halkımıza faydadan çok zarar getiren uygulamalarını kamu yararı olarak sunmasına ne inanıyoruz ne de bunu kabul ediyoruz! Üstelik bu yalnızca bizim meselemiz değil, memleket meselesidir."

"Kamu yararı 1 şirketin, özel bir şirketin faydası değildir!"

YK Enerji'nin Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’ne kömür sağlayan madenin genişletilmesi amacıyla verilen acele kamulaştırma kararı, "kamu yararı" gerekçesine dayanıyordu. Köylüler bunu "Tüm bunlar 'kamu yararı' kisvesi altında yapıldı. Kamu yararı 1 şirketin, özel bir şirketin faydası değildir! Enerjiye karşı değiliz ve topraklarımız talan edilmeden de enerji yolları bulunabilir. Ama toprağımız talan olduğunda geri dönüşü yoktur" şeklinde eleştirdi.

Yürütmesi durdurulan acele kamulaştırma kararının verildiği bölgelerde yaşayan yurttaşların yaptığı ortak açıklamada, yedi yıllık mücadele şöyle aktarıldı: "Bu topraklarda doğduk, büyüdük. Çiftçilik yaptık, zeytin yetiştirdik, hayvan besledik. Çocuklarımızı burada büyüttük. Bizim için toprak yalnızca tapuda yazan bir numara değil; geçimimiz, evimiz, çocuklarımızın geleceği, kurduğumuz hayatın kendisi. Yedi yılı aşkın süredir ormanımıza, zeytinlerimize göz koymuş; topraklarımızı ve tüm her şeyimizi gasp edip madene çevirmek isteyen YK Enerji şirketine karşı mücadele ediyoruz. YK Enerji şirketi bölgemizde bulunan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla, bize ait olan topraklarımız elimizden alınmak isteniyor. Bu amaçla 7554 sayılı torba kanun anayasaya aykırı bir şekilde kabul edildi ve zeytinliklerimiz talan edildi. Daha sonra, rızamız dışında 679 parsel arazimiz için acele kamulaştırma kararı verildi ve topraklarımız gasp edilmek istendi."

Son olarak İkizköylü, Karacahisarlı ve Çamköylü yurttaşlar 16 Eylül'deki duruşma çağrısında şunları dile getirdi:

"Biz bu ülkenin eşit yurttaşları, köylüleri, üreten çiftçileri olarak anayasadan gelen haklarımızı, emeğimizi, topraklarımızı, geleceğimizi ve kamu yararını savunuyoruz. Bir şirket kömür çıkarmaya devam etsin diye yüzlerce köylünün toprağı elinden alınıyorsa; ormanlarımız, zeytinlerimiz, su kaynaklarımız ve verimli topraklarımız yok ediliyorsa; her yıl yüzlerce insanımız sağlığını kaybediyor, onlarcası hayattan koparılıyorsa; insanlarımız madende çalışırken sakatlanıyorsa; toprağımız zehirleniyorsa, bunun neresi kamu yararıdır?"



(CA)