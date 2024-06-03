İkizdere’nin ‘ÇED gereksiz’ kararı Danıştay'dan döndü

Türkiye’nin en önemli ekolojik geçitlerinden biri olan Eskencidere Vadisi’nde liman inşaatı için açılan ve bölgede büyük tahribat yaratan taş ocağına karşı bölge halkı iki yıldır mücadele ediyor.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Rize’nin İkizdere ilçesinde yapımını üstlendiği lojistik liman inşaatına taş temin etmek için Eskencidere Vadisi’nde işlettiği taş ocağı projesi Danıştay engeline takıldı.



Bölgede yaşayan ve aynı zamanda İkizderelilerin avukatı da olan Yakup Şekip Okumuşoğlu tarafından 21 Ocak 2021 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararına karşı Rize İdare Mahkemesi‘ne açılan davada, Danıştay 6. Dairesi, 14 Nisan 2024'te İdare Mahkemesi’nin ret kararına ilişkin “Hukuka uyarlık yok” dedi.

Okumuşoğlu: Neye yarayacak bu karar?

bianet’e konuşan Avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, kararla ilgili şunları söyledi:

“Bu bizi memnun etmeyen bir karar. Çünkü Kasım 2024’te bitecek zaten bu proje. Danıştay hukuku oluşturdu; ama her şey bittikten sonra neye yarayacak bu karar?

“Kararla birlikte, Ulaştırma Bakanlığı’na İkizdere’den rahatlıkla çıkıp gitme hakkı verildi. Zaten projenin sürdüğü üç yıl içinde hem şirketin hem de bakanlığın işleri bitmişti. İkizdereliler ve davanın avukatları olarak bölgenin rehabilitasyonunu sağlayacağız. İkizdere için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Hukuka ve mevzuata uyarlık yok”

İkizderelilerin itirazlarını ikinci kez haklı bulan Danıştay 6. Dairesi, Rize İdare Mahkemesinin ret kararını “Hukuka ve mevzuata uyarlık yok” diyerek geri çevirirken şu hususlara dikkat çekti:

“… Davanın çevre ve komşuluk hukuku çerçevesinde açıldığı, faaliyet sahasının çok yakınlarında yaz kış yaşanan konutların bulunduğu, taş ocağının faaliyet göstereceği alan, arazi topoğrafyası, aşırı eğim gibi nedenlerle uygun olmadığı, PTD’de patlatma değerlendirme raporlarının bulunmadığı, taş ocağında yapılan patlatmaların mevcut heyelanları tetikleyerek can ve mal güvenliğini tehdit edeceği, işletme sonrası ocak ıslahının yapılmasının mümkün olmadığı, patlatma ile ilgili hesaplamaların hatalı yapıldığı, PTD’de toz emisyonunun değerlendirilmediği, pulvarize toz indirgeme sisteminin toz emisyonunu yüzde 95 oranında azaltacağına ilişkin taahhüdün geçersiz olduğu, PTD’de suların nasıl etkileneceği konusunda herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.”

6. Daire, Mart 2023’te de, aynı gerekçeyle ret kararı vermiş; kararının gerekçesinde söz konusu projenin tamamıyla çevreye zararsız olmasını beklemenin “hayatın gerçeklerine uygun düşmediği”ni söylemişti. Toplamda üç yıl faaliyet sürecek projenin iki yılı dolarken, davanın alt mahkemede yeniden görülmesine karar verilmişti. (TY)