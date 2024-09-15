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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 13:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 10:04
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İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor

İran, Amini'nin gömüldüğü Aichi mezarlığına çıkan yolları kapattı. Mezarlığa gidişleri engellemek için baraj kapakları açtı. İnterneti yavaşlattı. Buna karşılık Sakız ve çevre kentlerde esnaf kepenk kapatarak İran'da rejimi protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor

İran, ahlak polisinin gözaltısında hayatını kaybeden Jîna Mahsa Amini, öldürülüşünün ikinci yılında anılıyor.

Annesi Mozhgan Eftekhari, Amini’nin ölümü sonrası tüm ülkeye yayılan protesto gösterilerinde hayatını kaybedenleri andı.

Amini’nin memleketi Sakız ve çevre kentlerde de esnaf kepenk kapattı. Çeşitli kaynaklar, güvenlik kurumlarının Mahsa Amini'nin ailesinin tören yapmasına izin vermediğini ve gömüldüğü Aichi mezarlığına girişleri engellediğini bildirdi.

Geçen yıl muhtemel gösterileri engellemek için Amini'nin mezarına ulaşan köprülerin güvenlik güçleri tarafından tutulması üzerine bazı kişiler Sakız'ın merkezinden geçen nehre girerek karşı taraftaki mezarlığa ulaşmıştı. Güvenlik güçleri bu yıl da benzer olayların yaşanmasını engellemek için dün baraj suyunu serbest bırakarak nehrin derinleşmesini sağladı.

İran, Sakız ve çevre kentlerde internete erişimi de yavaşlatıyor.

İran’ın en büyük hapishanesi Evin'deki kadın siyasi tutsaklar da açlık grevine başladı.

Mahsa Amini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle karakola alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmişti.

Amini'nin ölümü üzerine memleketi Sakız'da başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütüne göre, aylarca süren gösterilerde 537 kişi öldü, binlerce kişi gözaltına alındı. İran medyasına yansıyan haberlere göre ise gösteriler sırasında ayrıca yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Jîna Mahsa Amini Jina Mahsa Amini
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