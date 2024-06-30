İkinci tur için adayların kampanya süreci başladı

İran'da 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuna kalan adayların seçim kampanya süreci yeniden başladı.

İran devlet televizyonuna göre, 5 Temmuz'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarışacak reformistlerin adayı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakarların adayı Said Celili'nin kampanya süreci 3 Temmuz'da sona erecek.

Pezeşkiyan ile Celili, 1 Temmuz Pazartesi ve salı günü devlet televizyonunda karşılıklı münazaraya çıkacak.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanı en fazla 50 gün içinde seçilmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran’da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Altı adayın yarıştığı 28 Haziran’daki seçim, ülke tarihindeki en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu.

Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullandı, katılım oranı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Reformist aday Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini, muhafazakar aday Celili ise yüzde 38,6'sını aldı.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi üzerine ikinci tura kalan seçimde, Pezeşkiyan ve Celili yarışacak.