İkinci “Kaplumbağa Terbiyecisi” İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde

Osman Hamdi Bey’in 1907 tarihli ikinci “Kaplumbağa Terbiyecisi” eseri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisine katıldı. Sanatçının aynı temadaki 1906 tarihli ilk eseri ise Pera Müzesi’nde sergileniyor.

Osman Hamdi Bey’in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi olarak tanınan, sanatçınınsa “Kaplumbağalı Adam” olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan diğer tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor.

1413-1421 yılları arasında saltanatta olan Çelebi Sultan Mehmed’in yaptırdığı Bursa Yeşil Cami’nin bir odası olduğu anlaşılan mekândaki “Kalplerin şifası, sevgiliyle (Hz. Muhammed) kavuşmaktır” anlamındaki “Şifa’al-kulûb lika’al Mahbub” hattı görülüyor.

Yanındaysa “Muhammed” yazılı levha asılı. Niş içinde duran beyaz üzerine yeşil akıtmalı Çanakkale testi de yalnızca bu tabloya özgüdür.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu oryantalist ressam olarak tanımlanabilecek Osman Hamdi Bey’in, dünürü Mahmud Münir Paşa’ya Fransızca “muhabbetle yadigâr” ithafıyla imzaladığı ve tarih attığı tabloyla ilgili olarak "Aydın sanatçının geniş imgeleminin ve evrensel esinlerinin bir yansımasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Osman Hamdi Bey hakkında

Arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. 30 Aralık 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi, 24 Şubat 1910'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Tanzimat Dönemi'nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını olarak anılır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına ekletmiştir. En bilinen eseri 1906 ve 1907 yıllarında iki farklı versiyonunu yaptığı "Kaplumbağa Terbiyecisi"dir. Eserin 1906 tarihli versiyonu İstanbul'daki Pera Müzesi'nde sergileniyor. (AÖ)