İkinci İmralı görüşmesinden sızanlar

DEM Parti İmralı Heyeti’ndeki Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 22 Ocak’ta İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tecrit altındaki Öcalan ile ikinci kez görüştü. Heyet görüşmeden bir gün sonra kısa bir açıklama yaparak, sürece dair Abdullah Öcalan’ın çalışmalarının sürdüğünü paylaşmıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Öcalan açıklaması

İmralı Heyeti, daha sonra DEM Parti yönetimine dört saat süren görüşmeyle ilgili bilgi verdi. DEM Parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre, görüşmenin uzun sürmesi “olumlu” olarak değerlendirildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Mehmet Aslan'ın DEM Parti çevrelerinden aktarılan bilgilerden derlediği haberde heyetin ikinci İmralı görüşmesinde "bir devlet yetkilisinin de hazır bulunduğu" bildirildi.

İmralı’da tutulan diğer mahpuslardan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın da tartışmalara katılıp katılmadıklarına ilişkin soruları DEM Parti kaynakları diğer tutsakların görüşmelere dahil olmadığı ancak Abdullah Öcalan ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve Abdullah Öcalan’ın üç arkadaşıyla “ortak çalıştığı” yolunda yanıtladı.

"Tarihi misyon" için tecrit kaldırılmalı

MA'nın haberine göre, ilk görüşmede heyetten aktarım almayan Abdullah Öcalan’a, ikinci görüşmede bazı aktarımlar yapıldı. Heyetin aktarımları arasında KCK ve PKK yönetiminin ilk görüşmeden sonra yaptıkları açıklamalar ve değerlendirmeler de vardı. Özellikle tecride dönük yaptıkları vurgular öne çıkarıldı. Heyetin Öcalan'a kendisine yönelik tecrit konusunda şu değerlendirmeleri aktardığı belirtildi: "Sayın Öcalan’a devlet de tarihi bir misyon yüklüyor. Ancak koşulların düzeltilmesine dönük adımlara dair bir veri yok. Tecrit kaldırılmıyor. Ayrıca Sayın Öcalan koşulları kişisel bir mesele olarak görmüyor. Nerede olduğundan çok sürecin barışçıl bir şekilde nihayete ermesine bakıyor. Biz de bunun gerekliliğinin altını özellikle çiziyoruz.”

"Öcalan Meclis zeminini çok önemli görüyor"

Öcalan’ın görüşmede, iktidar ile tartışma zemininin gelişmesine önem verdiği belirtildi. DEM Partili "yetkilinin" aktardığı görüşmeyle ilgili bilgilere göre, “Öcalan bu meselenin Meclis zeminde olmasını çok önemli görüyor. Demokratik bir Türkiye, demokratik bir hukuk süreci olarak bakıyor. Ayrıca sürecin olumlu sonuç vermesi için çok çaba harcıyor ve şu uyarıda bulunuyor: ‘Sürecin olumlu ve olumsuz sonuçlanması herkesi etkiler.’ Sürece olumlu yönde katkı sunan, önemseyen herkese ayrıca sonsuz sevgi ve selamlarını da gönderiyor.”

"Öcalan yalnızca silahları değil, silahlı çatışmanın nedenlerini de tartışıyor" MA'nın edindiği bilgiye göre, görüşmede, PKK liderinin “silah bırakma” çağrısı yapıp yapmayacağı konusunda Öcalan’ın sorunun şiddet ve çatışma zemininden tümden çıkarılması ve sebepleriyle birlikte ortadan kaldırılmasına dönük büyük bir uğraş içinde olduğu bilgisi paylaşıldı. MA, "DEM Partili yetkili"nin, “silah bırakma tartışması"na ilişkin olarak “Sorunun sebeplerini ortadan kaldırmak çok önemli. Yoksa bir sorun biter bir sorun başlar. Şu an İmralı’da var olan tartışma sadece buna dair bir tartışma değil. Evet, bu tartışma var ama tek odak bu değil. İktidar bu durum ile kendi pozisyonunu ön plana çıkarmaya çalışıyor” dediğini aktardı.

(AEK)