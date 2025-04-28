İkinci İBB operasyonunda gözaltı sayısı 52'ye ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü ikinci dalga “yolsuzluk” soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 52'ye yükseldi.

Başsavcılığın 53 kişi hakkında çıkardığı yakalama kararının ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cumartesi günü (26 Nisan) İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi, 47 kişi gözaltına alındı.

Devam eden operasyonlarda 4 kişi daha gözaltına alındı. Dün (27 Nisan) "İETT otobüslerinin bakımları ile ilgili usulsüzlüklerden" sorumlu tutulan Erkan Şimşek’in de gözaltına alınmasıyla sayı 52’ye yükseldi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki ifade işlemleri ise devam ediyor.

52 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İBB'ye ikinci operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınan ilk 47 kişi şunlar:

• Ali Rıza Akyüz – Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

• Turan Aydoğan – CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018–2023)

• Şafak Baş’a – İSKİ Genel Müdürü

• Zeynep Ayten Gözde Ongun – Murat Ongun’un eşi

• Elçin Karaoğlu – İBB Boğaziçi İmar Müdürü

• Turgut Tuncay Önübilgin – İBB Eski Genel Sekreteri

• Murat Yazıcı – İBB Eski Genel Sekreteri

• Mehmet Çakılcıoğlu – İBB Eski Genel Sekreteri

• Arif Gürkan Alpay – İBB Genel Sekreter Yardımcısı

• Fatih Özçelik – İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

• Begüm Çelikdelen – İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

• Ramazan Gülten – İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili

• Hakan Aplak – İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

• Nazan Başelli – İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

• Onur Soytürk – İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

• Engin Ulusoy – İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

• Murat Sevil – İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

• Nurten Uğursoy – İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

• Serap Öbekci – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

• İhsan Yılmaz – İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

• Ali Akyüce – İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

• Adem Şanlısoy – İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

• Naim Erol Özgüner – İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

• Kadriye Kasapoğlu – İmamoğlu’nun Özel Kalemi

• Melih Geçek – İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

• Erdinç Çolak – Kültür A.Ş. GMY

• Onur Aldı – Kültür A.Ş. GMY

• Hakan Karaköse – Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

• Yakup Üner – Danışman – İBB Mühendisi

• Hülya Kırlıkova – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Yeşim Özay – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Oya Özman – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Mustafa Kemal Özgençiz – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Onur Can Tekbaş – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Faik Özberk – Kültür A.Ş. Çalışanı

• Gökhan Köseoğlu – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

• Metin Bal – Kültür A.Ş. Reklam Şefi

• Songül Car – İSPER Uzman

• Fikret Şimşek – İş insanı

• Yılmaz Şimşek – İş insanı

• Dursun Balcıoğlu – İş insanı

• Rasim Kaya – İş insanı

• Mete Mağden – İş insanı

• Meral Çakır – Mali Müşavir

• Cevat Kaya – Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi

• Mehmet Şahin – Emlak Danışmanı

• Çağlar Türkmen – Güvenlik

(RT)