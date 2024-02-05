İkinci dönem ders zili çaldı

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başladı ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

(RT)