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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 15:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 15:59
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İkinci çeyrekte sanayi sektörü yüzde 1,8 daraldı

Türkiye ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe oranla yalnızca 0,1 büyüdü.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İkinci çeyrekte sanayi sektörü yüzde 1,8 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek büyüme verilerini yayımladı. İkinci çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Ancak Türkiye yılın ilk çeyreğine göre sadece yüzde 0,1 büyüdü.

İkinci çeyrekte sanayi sektörü yüzde 1,8 daraldı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9 ve mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 büyüdü.

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Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2024‘ün ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

Nihai tüketim harcamalarında artış devam ediyor

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024’ün ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,5 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken ithalatı yüzde 5,7 azaldı.

DİSK-AR: İşsizlikte tırmanış çok muhtemel

Verileri yorumlayan DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Büyümede ciddi yavaşlama. Ücretleri ve alım gücünü bastırmayı hedefleyen hükümetin ekonomi politikası büyümeyi sert biçimde düşürdü. Ücretleri ve alım gücünü bastıran ekonomi politikaları büyümede ciddi yavaşlamaya yol açtı. Büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak önümüzdeki aylarda işsizlikte tırmanış çok muhtemel” dedi.

(HA)

Büyüme büyüme istatistikleri
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