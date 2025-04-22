İkinci Can Atalay vakası: AYM kararına rağmen tahliye edilmiyor

Maraş Türkoğlu L Tipi 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan 30 yıllık mahpus Hikmet Çalağan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmiyor.

1993’te İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çalağan, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce (DGM) “Devletin birliği ve beraberliğini bozmak” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2023’te 30 yıllık ceza infaz süresini tamamlayan Çalağan'ın tahliyesi "hücre cezaları" gerekçe gösterilerek ertelendi.

Çalağan'ın avukatı Alişan Şahin, müvekkilinin tahliye edilmemesini 2023’te AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, 2024 yılında ihlal kararı verdi ancak Çalağan buna rağmen tahliye edilmedi.

Tahliyesi iki yıldır uzatılan Çalağan’ın avukatı Şahin, Mezopotamya Ajansı’na konuştu. Çalağan’ın sürecini tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay dosyasına benzeten Şahin, “AYM’nin ihlal kararının ardından dosya Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğine geldi. Ancak AYM’nin kararı tanınmadı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız itirazda da karşılık bulmadı. Yargıtay da AYM kararını tanımadı ve önceki verdiği kararda direndi" dedi.

AYM'ye yeni bir başvuru yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Üzerinden bir yıla yakın bir süre geçmesine rağmen AYM halen başvuruyu hükme bağlamadı. AYM, ceza infazı tamamlanmış olmasına rağmen serbest bırakılmayan Çalağan’ın bir an önce tahliyesi için yaptırımcı bir karar yazmalı.”

(RT)