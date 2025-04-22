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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 10:59
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 11:30
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İkinci Can Atalay vakası: AYM kararına rağmen tahliye edilmiyor

2023’te 30 yıllık ceza infaz süresini tamamlayan Hikmet Çalağan, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen edilmiyor. Avukat Alişan Şahin, "AYM'nin kararını, infaz hakimliği de Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay da tanımadı" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İkinci Can Atalay vakası: AYM kararına rağmen tahliye edilmiyor
*Fotoğraf: bianet

Maraş Türkoğlu L Tipi 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan 30 yıllık mahpus Hikmet Çalağan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmiyor.

1993’te İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çalağan, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce (DGM) “Devletin birliği ve beraberliğini bozmak”  suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2023’te 30 yıllık ceza infaz süresini tamamlayan Çalağan'ın tahliyesi "hücre cezaları" gerekçe gösterilerek ertelendi.

Çalağan'ın avukatı Alişan Şahin, müvekkilinin tahliye edilmemesini 2023’te AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, 2024 yılında ihlal kararı verdi ancak Çalağan buna rağmen tahliye edilmedi.

Tahliyesi iki yıldır uzatılan Çalağan’ın avukatı Şahin, Mezopotamya Ajansı’na konuştu. Çalağan’ın sürecini tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay dosyasına benzeten Şahin, “AYM’nin ihlal kararının ardından dosya Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğine geldi. Ancak AYM’nin kararı tanınmadı. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız itirazda da karşılık bulmadı. Yargıtay da AYM kararını tanımadı ve önceki verdiği kararda direndi" dedi.

AYM'ye yeni bir başvuru yaptıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Üzerinden bir yıla yakın bir süre geçmesine rağmen AYM halen başvuruyu hükme bağlamadı. AYM, ceza infazı tamamlanmış olmasına rağmen serbest bırakılmayan Çalağan’ın bir an önce tahliyesi için yaptırımcı bir karar yazmalı.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
AYM infaz
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