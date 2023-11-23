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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 16:56
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İki Yargıtay üyesinden Atalay kararına muhalefet

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı itiraz sonrası "karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Karara muhalefet eden üyeler Özgür Cevahir ve Bayram Aydoğdu, dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesi gerektiğini savundu.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/iki-yargitay-uyesinden-atalay-kararina-muhalefet-3-ceza-dairesinin-kararinin-kaldirilmali.jpg

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazı geçtiğimiz günlerde inceledi ve karara bağladı.

4. Ceza Dairesi üyeleri üçe iki oy çokluğuyla yapılan başvuru doğrultusunda “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
20 Kasım 2023

İki üye karşı oy kullandı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyeleri Özgür Cevahir ve Bayram Aydoğdu ise karara muhalefet etti, karşı oy kullandı. 

Karşı oy kullanan iki üye, gerekçelerinde şu ifadeleri kullandı:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlali ortadan kaldırmak üzere, yargılamanın yenilenmesine karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş ve denetim muhakemesi yapmakla görevli Yüksek Dairece itiraza konu karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi gerekirdi. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle itirazın kabulü ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin itiraza konu kararının kaldırılması gerekir. Sayın çoğunluğun karar vermeye yer olmadığı yönündeki kararına muhalifiz.

Can Atalay
Can Atalay'ın durumu ne olacak?
17 Kasım 2023

"CMK 267 kapsamına girmiyor"

4. Ceza Daire Başkanı Ziya Dinler ve iki üye ise, AYM’nin Atalay kararının Anayasa madde 153  ve CMK'nin 267'inci maddesi (hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir) kapsamına girmediğini savundu:

“CMK'nin 267 ve devamı maddeleri uyarınca itirazı kabil kararlardan olmadığı ve itiraz edilen kararın gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi'nin sözü edilen kararda hükümlü hakkında verilen ihlal kararına hukuki gerekçe ve geçerlilik izafe edilemeyeceği, dolayısıyla Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uyulması gereken bir karar bulunmadığından Dairece verilen uyulmama kararında bir isabetsizlik bulmayarak vaki tüm itirazların reddine karar verilerek...”

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

can atalay AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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