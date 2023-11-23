İki Yargıtay üyesinden Atalay kararına muhalefet

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazı geçtiğimiz günlerde inceledi ve karara bağladı.

4. Ceza Dairesi üyeleri üçe iki oy çokluğuyla yapılan başvuru doğrultusunda “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

İki üye karşı oy kullandı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyeleri Özgür Cevahir ve Bayram Aydoğdu ise karara muhalefet etti, karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan iki üye, gerekçelerinde şu ifadeleri kullandı:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlali ortadan kaldırmak üzere, yargılamanın yenilenmesine karar vermesi gerekirken, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş ve denetim muhakemesi yapmakla görevli Yüksek Dairece itiraza konu karar verilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesi gerekirdi. Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle itirazın kabulü ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin itiraza konu kararının kaldırılması gerekir. Sayın çoğunluğun karar vermeye yer olmadığı yönündeki kararına muhalifiz.

Can Atalay'ın durumu ne olacak?

"CMK 267 kapsamına girmiyor"

4. Ceza Daire Başkanı Ziya Dinler ve iki üye ise, AYM’nin Atalay kararının Anayasa madde 153 ve CMK'nin 267'inci maddesi (hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir) kapsamına girmediğini savundu:

“CMK'nin 267 ve devamı maddeleri uyarınca itirazı kabil kararlardan olmadığı ve itiraz edilen kararın gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi'nin sözü edilen kararda hükümlü hakkında verilen ihlal kararına hukuki gerekçe ve geçerlilik izafe edilemeyeceği, dolayısıyla Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uyulması gereken bir karar bulunmadığından Dairece verilen uyulmama kararında bir isabetsizlik bulmayarak vaki tüm itirazların reddine karar verilerek...”

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(RT)