İki Yargıtay üyesi Atalay kararına yine muhalefet etti: AYM kararları bağlayıcıdır

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği ikinci hak ihlali kararına “uyulmamasına” hükmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına yapılan itirazı inceledi.

Yargıtay 4. Dairesi, kararında 3. Ceza Dairesi’nin “uyulmama kararında bir isabetsizlik bulunmadığını” belirtti. Daire, üçe iki oy çokluğuyla “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Bir önceki itirazda karşı oy kullanan üyeler Özgür Cevahir ve Bayram Aydoğdu ise yine karara muhalefet etti ve karşı oy kullandı.

İki üye karşı oy kullandı

Karşı oy kullanan Cevahir ve Aydoğdu, gerekçelerinde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını kapsayan Anayasa'nın 153'üncü maddesine atıf yaptılar. Cevahir ve Aydoğdu, 3. Ceza Dairesi'nin kararına yapılan itirazın kabul edilmesi gerektiğini belirttiler.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının uygulanması için dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiğini ifade eden üyeler, gerekçelerini söyle sıraladılar:

*Anayasa Madde 148'3 fıkra: "Herkes. Anayasada [güvence alıma alınmış temel hak ve özgürlüklerinden. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından. ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır." * Madde 148/1 fıkra “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları karara bağlar." *Madde 48/5 fıkra "Bireysel başvuruya ilişkin usul ve taslar kanunla düzenlenir." * Madde 153/son fıkra "Anayasa Mahkemesi kararlan Resmi Gazetede hemen yavımlanır ve yasama. yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar." * Madde 158/3 fıkra "Diğer mahkemelerle. Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır." *Anayasanın 148/5 fıkrası gereği bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar 6216 sayılı Yasada düzenlenmiştir. 6216 sayılı Yasanın 50. maddesi: "Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine yada edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez." *"Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarım ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir."

(RT)