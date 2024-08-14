İki vekil ve 13 belediye başkanı AKP'ye katıldı

AKP'nin Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda Recep Tayyip Erdoğan, partinin geçmişini anlattı. Erdoğan, "Hizmet yolunda bugün 23’üncü yılımızı devirdik. 23’üncü yılımız, 23’üncü yaş günümüz kutlu olsun.' dedi. Toplantıda Erdoğan'ın konuşmasının adından partiye katılım töreni yapıldı.

Törende İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel'in yanısıra 13 belediye başkanı da AKP'ye katıldı. Törende Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal (Bağımsız), Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen (YRP), Elazığ Arıcak Belediye Başkanı Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız), Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar (YRP), Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir (İYİ Parti), Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu (YRP), Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu (Bağımsız), Muş Bulanık Belediye Başkanı Fehim Kaya (YRP), Muş Merkez Yeşilova Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez (YRP), Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit (YRP), Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan (YRP), Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit (DEM Parti), Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı (Bağımsız) partiye katıldı.

(Mİ)