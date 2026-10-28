İki öğrencinin tutuklanmasını protesto eden dört öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler Nehir Tekin ve Nevin Dizdar'ın serbest bırakılması için düzenlenen eyleme katılan dört öğrenci gözaltına alındı.

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Çağlayan Adliyesi'nde olacağız

Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı'nın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda gözaltılara tepki gösterildi. Paylaşımda gözaltına alınanlar öğrenciler için Çağlayan Adliyesi önünde olacaklarına yer verildi.

Yusuf Tekin’in talimatıyla tutuklanan sıra arkadaşlarımız için yapılan eylemde taşıdıkları dövizler bahane edilerek gecenin bir yarısı evlerinden alınan arkadaşlarımız için Çağlayan Adliyesi önünde olacağız! https://t.co/uJ6e7BWhh6 — Galatasaray Üniversitesi Dayanışma Ağı (@gsudayanisma3) October 28, 2026

Üç kentte eylem düzenlenmişti

Nehir Tekin ve Nevin Dizdar'ın tutuklanmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde ve İzmir'de Alsancak'taki ÖSYM binası önünde bir araya gelen öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemişti.

İstanbul'daki eyleme farklı gençlik örgütleri de destek vermişti.

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Eylemde konuşan TİP'li Öğrenciler'den Merve Akyel, Nehir Tekin ve Nevin Dizdar'ın eğitim politikalarını eleştirdikleri ve protesto haklarını kullandıkları için tutuklandıklarını belirterek serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

“Hangi yasada bir bakanın protesto edilemeyeceği yazıyor?”

Tutuklu öğrencilerden Nevin Dizdar'ın annesi Zübeyde Duran Dizdar da eylemde yaptığı konuşmada kızının tutuklanmasına tepki göstermişti.

Emekli bir eğitim emekçisi olduğunu belirten Dizdar, öğrencilerinin gelecek kaygılarına dikkat çekerek şöyle konuşmuştu:

“Öğrencilerim bana, ‘Hocam, üniversiteye gitsek ne olacak? Zaten asgari ücretle çalışacağız, yine geçinemeyeceğiz’ diye sorduklarında söyleyecek tek kelime bulamadığım için emekli oldum.”

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Dizdar, protesto hakkının kullanılmasının tutuklama gerekçesi yapılmasına karşı çıkarak şu soruları yöneltmişti:

“Hangi yasada bir bakanın eleştirilemeyeceği yazıyor? Hangi yasada bir bakanın protesto edilemeyeceği belirtiliyor?”

Kızının geleceğine sahip çıkmak istediğini söyleyen Dizdar, iki öğrencinin de serbest bırakılmasını istemişti.

Ne olmuştu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul'daki Kadıköy Lisesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde TİP'li Öğrenciler Nehir Tekin ve Nevin Dizdar, “Bize gelecek yoksa, sana huzur yok! Yusuf Tekin istifa!” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklamaların ardından farklı kentlerde öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle eylemler düzenlenmişti. İstanbul'daki protestoya katılan dört öğrenci de 28 Ekim sabahı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

(FY)