"İki milyon çocuk derin yoksulluk içinde yaşıyor"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde yapılan iki farklı araştırma, Türkiye’de çocuk yoksulluğunun ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koydu. TEPAV araştırmacıları Ekrem Cünedioğlu ve Yağmur Uzunırmak tarafından yapılan çalışma, Türkiye’de 0-17 yaş grubundaki 7,03 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını, bunların 2 milyonunun ise “derin yoksulluk” içinde olduğunu belirledi.

Çalışmada, özellikle 0-2 yaş bebekler ve 3-14 yaş çocuklarda yoksulluğun giderek derinleştiği vurgulandı. 2017 yılında yüzde 36,8 olan yoksul bebek oranı 2022'de yüzde 41,4'e, yoksul çocuk oranı ise aynı dönemde yüzde 40,8'den yüzde 43,8'e yükseldi.

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre, kişi başına düşen gelir hesabına göre yaş gruplarındaki yoksulluk oranları bebek ve çocuklar arasında daha yüksek seviyelere ulaşıyor. 2022 verilerine göre yoksulluk oranları şöyle:

Bebeklerde (0-2 yaş) yoksulluk oranı: %41,4

Çocuklarda (3-14 yaş) yoksulluk oranı: %43,8

Gençlerde (15-24 yaş) yoksulluk oranı: %29,9

Yetişkin nüfusta (25+ yaş) yoksulluk oranı: %18,2

Bu veriler, Türkiye’de bebeklerin büyük bir kısmının yoksul koşullarda yaşadığını gösteriyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda yoksulluk oranlarının, genel nüfusa kıyasla çok daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

TEPAV bünyesinde yapılan bir diğer çalışmada ise Hakan Yılmaz, EUROSTAT metodolojisini kullanarak çocuklarda yoksulluk oranını hesapladı. Yılmaz’ın araştırmasına göre, Türkiye’de çocuk yoksulluğu oranı 2023 yılında yüzde 34,4 seviyesine ulaştı. 2020 yılına kadar yüzde 33-34 aralığında seyreden bu oran, 2021 itibarıyla yüzde 34’ü aşarak endişe verici bir artış gösterdi.

Çalışmada, özellikle 2 milyon çocuğun “derin yoksulluk” içinde yaşadığı tespit edildi. Derin yoksulluk içindeki çocukların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığına işaret eden araştırmacılar, bu durumun çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

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(EMK)