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HAKLAR
Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2024 14:07
2 dk Okuma

BUCA KIRIKLAR CEZAEVİ

İki mahpus, hasta mahpus Güvel’in serbest bırakılması için açlık grevi yapıyor

İHD Hapishaneler Komisyonu, bu haftaki eylemde Buca Kırıklar Cezaevi’ndeki tutulan hasta mahpus Mehmet Güvel’in yanında olan Cem Dursun ile Oktay Kelebek’in hem başka bir hapishaneye sevk hem de Mehmet Güvel’in tahliye edilmesi için açlık grevi yaptıklarını açıkladı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İki mahpus, hasta mahpus Güvel’in serbest bırakılması için açlık grevi yapıyor
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 630'uncusu için dernek binası önündeydi.

“Hapishaneler ölüm evi oldu”

Hak savunucuları 630. F Oturması’nda Buca Kırıklar Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda  tutulan 78 yaşındaki Mehmet Güvel’in durumuna dikkat çekti. 

Haftanın açıklamasını okuyan insan hakları savunucusu avukat Eren Baskın, şu noktalara dikkat çekti: 

*Hapishanelerden gelen her mahpus mektubu onlarca ihlal bildirmektedir. Tedavi ve sağlığa erişim hakkı yanında hapishanede tedavi ve bakım imkanı sağlanamayan hasta mahpuslar için yasanın verdiği serbest bırakılma ve dışarıda tedavi edilebilme hakkı da diğer temel haklar gibi ihlal edilmekte, mahpuslar dört duvar arasında ölüme terk edilmekte ya da ölüm sınırında iken serbest bırakılmaktadırlar. 

*S,Y ve son olarak YGC olarak isimleri kısaltılan tecrit hapishaneleri ise hasta mahpuslar için tam bir tabutluk olarak tanımlanmaktadır.  

*Bu tecrit tipi hapishanelerde mimari yapı ve uygulanan infaz kuralları ile mutlak tecrit hedeflenmekte,  mahpusları yalnızlaştırmak, dışarıdaki bağlarını kesmek ve ailelerinden uzak tutmak istenmektedir. Bugün sağlık durumunu paylaştığımız Mehmet Güvel ve tüm hasta mahpuslar için bu tip hapishanelerde tutulmak ölüme davetiye çıkarmak olarak görülmekte, bu hapishaneleri ölüm evi olarak adlandırmaktadırlar. 

Hasta mahpus Güvel’in süreci 

78 yaşındaki yüzde 80 engelli  hasta mahpus Mehmet Güvel; Wernicke Korsakoff Sendrom’a bağlı hareket ve denge sorunu yaşamakta ve yaşamını başkalarının yardımı ile sürdürebilmekte iken prostat kanserine yakalanmış ve tedavisi devam ederken  6 Şubat 2024 günü gözaltına alınarak tutuklanmış, tedavisi yarım kalmıştır.  

İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde kanser tedavi görürken tutuklanan Mehmet Güvel’in ciddi sağlık problemleri olduğunu belirten avukatı Doğa İncesu; “Mehmet Güvel, denge sorunu, hafıza sorunu yaşayan birisiydi ve bu halde tutuklandı. 

Şu anda Buca Kırıklar Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde kalıyor ve bulunduğu hapishanenin şartları da çok ağır. Mehmet Güvel’in yanında Cem Dursun ile Oktay Kelebek kalıyor. Onlar da hem başka bir hapishaneye sevk hem de Mehmet Güvel’in tahliye edilmesi için açlık grevi yapıyorlar.  

Mehmet Güvel, sağlık sorunlarından ötürü kendi yemeğini yiyemiyor ve banyosunu dahi yapamıyor. Açlık grevinde olan Cem Dursun ile Oktay Kelebek Mehmet Güvel’e banyo yaptırıp, yemek hazırlıyor” demiştir.  

Götürüldüğü Yüksek Güvenlikli hapishane koşullarının Güvel’in sağlık ve tedaviye erişiminde çeşitli zorluklara neden olduğu, sağlık durumu, ağır engellilik hali ve yaşı göz önünde bulundurularak serbest bırakılması ve yeterli tedavi ve bakım imkanlarına erişimi sağlanmalıdır 

630. F Oturmasında ağır hasta mahpuslar ve Mehmet Güvel’in derhal serbest bırakılmasını yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

Eylem, "İnsan hakları ile insandır", "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" sloganları ile sona erdi.

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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