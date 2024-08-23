ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 14:53
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 15:09
1 dk Okuma

İki Kürt gazetecinin X hesabına mahkemeden sansür

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, gazeteciler Deniz Tekin ile Öznur Değer’in X hesaplarına erişimi engelledi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
İki Kürt gazetecinin X hesabına mahkemeden sansür

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) yargı muhabiri Deniz Tekin ile gazeteci Öznur Değer’in X (Twitter) hesaplarını kararttı. Hesaplar hakkında erişim engeli kararı verdi.

Mahkeme sansüre gerekçe olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını" gösterdi. Ancak hangi paylaşım veya paylaşımlar üzerine bu kararın alındığı henüz bilinmiyor.

Karar üzerine X, Değer’in hesabını Türkiye’den erişime engelledi. Ancak Tekin’in hesabı için henüz bir işlem yapılmadı. MLSA Hukuk Birimi verilen karara itiraz edecek.

(HA)

sansür erişim engeli Kürt gazeteciler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git