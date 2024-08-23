İki Kürt gazetecinin X hesabına mahkemeden sansür

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) yargı muhabiri Deniz Tekin ile gazeteci Öznur Değer’in X (Twitter) hesaplarını kararttı. Hesaplar hakkında erişim engeli kararı verdi.

Mahkeme sansüre gerekçe olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını" gösterdi. Ancak hangi paylaşım veya paylaşımlar üzerine bu kararın alındığı henüz bilinmiyor.

Karar üzerine X, Değer’in hesabını Türkiye’den erişime engelledi. Ancak Tekin’in hesabı için henüz bir işlem yapılmadı. MLSA Hukuk Birimi verilen karara itiraz edecek.

(HA)